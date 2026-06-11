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Ankara'nın yeni stadyumu için geri sayım: 50 bin kapasiteli dev eser

Ankara'nın yeni stadyumu için geri sayım: 50 bin kapasiteli dev eser
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOKİ'nin Ankara'da inşa ettiği yeni stadyumun son görüntülerini paylaştı. UEFA ve FIFA kriterlerine göre yapılan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 50 bin seyirci kapasiteli ve dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü proje olarak öne çıkıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ortak paylaşımla TOKİ'nin Ankara'da inşaat çalışmaları devam eden stadyumun yeni görüntülerini paylaştı.

Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanılan yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı.

İKİ BAKANDAN ORTAK PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, stadın son görüntülerini paylaşarak, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice Bizim Çocuklar yetişecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor! Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı. Stadyumumuz tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak" mesajını paylaştı.

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ İMALATINDA 5 BİN 500 FORE KAZIK KULLANILDI

Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak. ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyum, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi olacak. Zemin iyileştirmesinde yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanılan stadyum futbol topu görünümünde olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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