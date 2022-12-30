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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da başından vuruldu

Güncel Haberler

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.

Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş(38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan saldırı sırasında Ateş'in yakınında bulunan Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Bozkurt'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk kareler:

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da silahlı saldırıya uğradı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sinan Ateş Çukurambar Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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