Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da başından vuruldu Güncel Haberler Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi. Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş(38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi. 1 KİŞİ YARALANDI Öte yandan saldırı sırasında Ateş'in yakınında bulunan Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Bozkurt'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ayrıntılar geliyor... Olay yerinden ilk kareler: Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sinan Ateş Çukurambar Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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