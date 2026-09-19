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Ankara'nın Çubuk ve Polatlı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi

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19 Eylül Gaziler Günü, Ankara'nın Çubuk ve Polatlı ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda, Polatlı'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; Polatlı'da protokol ayrıca dernek şubesini ziyaret etti.

Ankara'nın Çubuk ve Polatlı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Muharip Gaziler Derneği Genel Merkez Üyesi Gazi Halil Okan Harmankaya, programda yaptığı konuşmada, gaziliğin önemine vurgu yaptı.

Polatlı

Polatlı ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi, Polatlı Belediye Başkan Vekili Bilal Haşim Avcı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Şube Temsilcisi Mehmet Kadir Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dernek Başkanı Kaya, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra ilçe protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Şubesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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