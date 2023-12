Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İyi Parti'den İstifa Etti: "Abb Başkanı Mansur Yavaş'ı Desteklemeyi Vefakârlığın Yanı Sıra İnsani, Vicdani ve...

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti. Arslan, "Ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, bugün İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Arslan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum" dedi. Arslan'ın istifasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"SEÇİMLERDE İKTİDAR MEDYASININ KARA PROPAGANDASI ADAYLARIMIZI, YÖNETİCİLERİMİZİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİR"

"İYİ Parti Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır. Emperyalist istila ve işgale karşı 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Türk milletinin yeniden tarihin öznesi olmasını sağlayan Türk milliyetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkin, aktif bir şekilde temsil edilmelerini sağlayan İYİ Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir. Benim de İYİ Parti'de bulunma nedenim budur. 14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim ; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptı. Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. Bu sebeple İYİ Parti'nin siyasi varlığını devam ettirmesi en büyük arzumdur. 14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.

"ANKARA'DA İŞ BİRLİĞİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ, ANKARA'NIN DİĞER İLLERDEN FARKLI OLDUĞUNU ANLATARAK ALINACAK KARARIN ANKARA İÇİN OLUMLU SONUÇLANMASI İÇİN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ÇABA GÖSTERDİM"

Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dahilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim. Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve 'namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı' diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım.

"ANKARA İLE İLGİLİ DE SEÇİM İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİN ORTADAN KALKTIĞI KANAATİNE VARDIM. BENİM ÖZEL GAYRETLERİMİN 'PARTİME ZARAR VERMEK, KUMPAS KURMAK, OPERASYON ÇEKMEK' ŞEKLİNDE İTHAM EDİLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener'in, 'CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey'e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını...' söylemesi üzerine, kendilerine 'Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?' diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim. Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.

"İYİ PARTİ'NİN ANKARA'DA BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKSIZIN ADAY ÇIKARMA KARARININ UYGUN OLMADIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"

Söz konusu kararın alınma sürecinde Ankara Milletvekili olarak il ve 21 ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizi destekleyen hemşerilerimin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdim. Bu nedenle gönlüm ferah, içim rahattır. Bu itibarla, toptancı bir yaklaşımla İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEMEYİ VEFAKARLIĞIN YANI SIRA İNSANİ, VİCDANİ VE AHLAKİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener 'Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara'daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz' demiştir. Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Zira Ankara, 25 yıl boyunca kötü yönetilmiştir. Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin ve Türk dünyasının göz bebeği başkentimiz son beş yılda şeffaf, tarafsız, insan ve çevre odaklı hizmete kavuşmuştur.

"MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİN KURUMSALLAŞMASINA DESTEK VERİLMELİDİR"

Ankara'yı tarihimize yaraşır kimliğine yeniden kavuşturan çalışmalarını liyakat, adalet ve ciddiyetle yapan Sayın Mansur Yavaş, Ankaralıların yanı sıra necip milletimizin de takdirini kazanmış, gönlünde taht kurmuştur. İnsanlarımızla her zaman iç içe olan, mütevazı kişiliği ile takdir ve tasvip edilen Mansur Yavaş'ın siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin beş yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir.

"DÜN ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇERKEN OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİĞİM YAVAŞ'IN GEREKTİĞİ YERDE GÖSTERDİĞİ CESARETİ YAKİNEN BİLİRİM. BIRAKIN KORKAK OLMAYI, ÇATAL YÜREKLİDİR"

Sayın Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi oldum. Bana bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanıma, partimizin her kademesinde görev yapan yöneticilerimize, seçmenlerimize ve benimle omuz omuza siyaset yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21.12.2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum."