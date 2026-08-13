Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan iade edildi
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi.
İçişleri Bakanlığı : Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı