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Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan iade edildi

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İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi.

İçişleri Bakanlığı : Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
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