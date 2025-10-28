Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bizler, bu mirası korumakla kalmayacak, onu gelecek nesillere daha güçlü, daha çağdaş, daha adil ve ileri bir şekilde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sarı saçlarından mavi gözlerine, tüm mazlum milletlere ışık saçan bağımsızlık önderi Atatürk'ün milletimize armağan ettiği cumhuriyetimizin 102'inci yılını yüreğimizde tarifsiz bir gurur, gözlerimizde minnet dolu bir saygıyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bir milletin esareti reddedişidir. Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan inanca açılan büyük bir yürüyüştür. Bir milletin bağımsızlık ve özgürlük kararlığının adıdır Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir.

"Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği aydınlık Türkiye"

Geçmişin fedakarlığı ve geleceğin güvencesi olan cumhuriyetin kalbinde, 102 yıllık cesaretin izinde, dün olduğu gibi bugün, yarın ve ilelebet, bize emanet edilen bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu kutlu mirasın altında, cepheden cepheye düşmanla savaşmış, sonra da milletine özgürlük, çocuklarına gelecek, kadınlarına hak, gençlerine umut armağan etmiş eşsiz bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sarsılmaz inancı ve ileri görüşü vardır. Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bizler, bu mirası korumakla kalmayacak, onu gelecek nesillere daha güçlü, daha çağdaş, daha adil ve ileri bir şekilde taşıyacağız. Geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatı olan cumhuriyetimizin 102'inci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutlu mirası bizlere emanet eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği aydınlık Türkiye!"

Yılmaz'dan yürüyüşe davet

Yılmaz ayrıca, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yılında, Başkent'in kalbinde buluşuyoruz. Mareşal Atatürk Anıtı'ndan 1. Meclis'e yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak, Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında yeniden 'biz' demek için tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı yürüyüşe bekliyoruz" açıklamasını yaptı.