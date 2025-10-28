Haberler

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin değerlerini vurgulayarak herkesin eşit ve özgür bir yaşam sürdüğünü ifade etti. 29 Ekim'de düzenlenecek yürüyüşe de davette bulundu.

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bizler, bu mirası korumakla kalmayacak, onu gelecek nesillere daha güçlü, daha çağdaş, daha adil ve ileri bir şekilde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sarı saçlarından mavi gözlerine, tüm mazlum milletlere ışık saçan bağımsızlık önderi Atatürk'ün milletimize armağan ettiği cumhuriyetimizin 102'inci yılını yüreğimizde tarifsiz bir gurur, gözlerimizde minnet dolu bir saygıyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bir milletin esareti reddedişidir. Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan inanca açılan büyük bir yürüyüştür. Bir milletin bağımsızlık ve özgürlük kararlığının adıdır Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir.

"Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği aydınlık Türkiye"

Geçmişin fedakarlığı ve geleceğin güvencesi olan cumhuriyetin kalbinde, 102 yıllık cesaretin izinde, dün olduğu gibi bugün, yarın ve ilelebet, bize emanet edilen bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu kutlu mirasın altında, cepheden cepheye düşmanla savaşmış, sonra da milletine özgürlük, çocuklarına gelecek, kadınlarına hak, gençlerine umut armağan etmiş eşsiz bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sarsılmaz inancı ve ileri görüşü vardır. Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bizler, bu mirası korumakla kalmayacak, onu gelecek nesillere daha güçlü, daha çağdaş, daha adil ve ileri bir şekilde taşıyacağız. Geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatı olan cumhuriyetimizin 102'inci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutlu mirası bizlere emanet eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği aydınlık Türkiye!"

Yılmaz'dan yürüyüşe davet

Yılmaz ayrıca, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yılında, Başkent'in kalbinde buluşuyoruz. Mareşal Atatürk Anıtı'ndan 1. Meclis'e yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak, Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında yeniden 'biz' demek için tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı yürüyüşe bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hüseyin Gün'ün üvey oğlunun ifadesinde dikkat çeken detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.