Üye Girişi
Haberler

Ankara Kent Konseyi Başkanı Çubuk Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti. Demirbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Kent Konseyi'nin 6 milyona hizmet eden çatı yapı olduğunu ve herkesin Başkent'e hizmeti amaçladığını belirtti. Yılmaz ise Çubuk'un hem yöresel ürünleriyle hem de düzenlediği Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ile başkentin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Belediye toplantı salonunda yapılan görüşmede konuşan Demirbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Kent Konseyi'nin 6 milyona hizmet eden çatı yapı olduğunu ve herkesin Başkent'e hizmeti amaçladığını belirtti.

Kent Konseyine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Demirbaş, "Kent konseyi 6 milyonun sorunlarını dile getiren yapı olmalı. Bu anlam da esnafından sanayicisine, çiftçisinden memuruna, Ankara'nın kültüründen tarihine ve politik durumuna kadar bütün sorunların ele alınacağı çatı oluşturulduğunu görüyoruz. Her siyasi görüşün bulunduğu çalışma grubunun oluşması son derece önemli. Burada mesele kentimiz, mesele Ankara'mız." ifadesini kullandı.

Yılmaz ise Çubuk'un hem yöresel ürünleriyle hem de düzenlediği Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ile başkentin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Çubuk festivaline sadece Ankara'dan değil yurdun her yerinden insanların akın ettiğine değinen Yılmaz, "Yaz döneminde festivale gelince o kadar etkilendim ki, normalde Anadolu'da festivaller çok yaygın ama ilçenin nüfusunun 10 katını çeken festivali ilk defa gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı ziyarette Yılmaz, Demirbaş ve ekibini, düzenleyecekleri olağan genel kurullarına davet etti.

Görüşmede, ilçeyle ilgili yapılacak çalışma ve projelerde de istişare edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Yılmaz Baki Demirbaş Kent Konseyi Ankara Çubuk Politika Güncel Haberler

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Bakmadan Geçme

Brawl Stars mega kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars bakım molası bitti mi? BİM 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM AKTÜEL KATALOGU Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi! Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri! Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri! Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim? Güneş lekelerine ne iyi gelir? Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer? Yüzdeki kahverengi güneş lekeleri nasıl geçer? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu? Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli? KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı? Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede? Haliç Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Haliç Köprüsü ne zaman açılacak? İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede? Karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi vergisi nedir, kimler öder?
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title