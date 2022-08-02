Ankara haberleri: Ankapark'ı İnceleyen CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: "Altını Kalın Harflerle Çizelim, Böylesi Büyük Bir İsrafın Adı Hırsızlıktır"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki CHP heyeti, Ankapark'ta incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Akıllı, "Kentlerimize ihaneti bir çalışma prensibi haline getiren bu iktidar nasıl belediyeleri kaybettiyse bu anlayışından ötürü ilk seçimde iktidarı da kaybedecektir. Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır. Halka karşı işlenmiş tüm hukuksuzluklarınız gibi buradaki yağma ve talan içinde halka hesap vereceksiniz" dedi.

CHP Ankara heyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in rehberliğinde bugün Ankapark'ta incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Ankapark'ta basın açıklaması yaptı. Akıllı şunları söyledi:

"İSRAFIN VE ANKARA'YA İHANETİN EN BÜYÜK GÖSTERGELERİNDEN BİR TANESİDİR"

"Bugün içerisinde dolaşıp büyük bir can sıkıntısıyla gezdiğimiz bu alan maalesef vizyonsuzluğun, halktan kopukluğun, israfın ve Ankara'ya ihanetin en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Henüz birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve kullanım alanına giren bu parkla ilgili olarak iktidar mensupları yalan ve çarpıtma dolu açıklamalar yapmaya başladılar. Sanırsınız ki yıllardan beri Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alanla ilgili faaliyet yürütme yetkisine sahipti. Oysa Ankara Büyükşehir Belediyesi feshetme yetkisinden denetleme yetkisine kadar yasal birçok hakkını kullanmış, defalarca tahliye için başvurmuş, kamu zararı artmasın, çürüme devam etmesin diye kanunen yapılacak tüm işlemleri uygulamıştır. Ne yazıktır ki fesih dahil tüm işlemler kaymakamlıklar ve mahkemelerce uygulanmamış, mahkemelerce verilen tedbir kararları ile tahliye engellenmiştir.

"BU DİNOZOR ZİHNİYETİ, İKTİDARIN HALKTAN KOPAN ANLAYIŞININ EN BÜYÜK SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR"

İşin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak dinozor aşığı Melih Gökçek döneminde bu alanın tarihi anlamına uygun planlanmasını, harcanan paranın hem şeffaf hem de Ankara'nın ihtiyaçlarını gözeterek harcanması gerektiğini defalarca söyledik fakat dinletemedik. Bu dinozor zihniyeti, iktidarın halktan kopan anlayışının en büyük sembollerinden biri olarak tarihe geçecektir. Buranın yeniden planlanıp ülkemizin başkentinin ve halkının hizmetine sunulması için irade Ankaralının elindedir. Büyükşehir belediye başkanımız bu alandaki sorunları da halkçı anlayışla ve halkımızla birlikte çözmek için kolları sıvadı.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİ ÖNCE KAÇAK SARAYLA ARDINDAN DA BU RANT KAYNAĞI OLAN PARKLA ADETA TALAN EDİLMİŞTİR"

İçerisinde bulunduğumuz bu alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi adını taşıyan ve bizzat kendisinin bizlere miras bıraktığı bir alandır. Gazi'nin aziz hatırasının bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisi önce kaçak sarayla ardından da bu rant kaynağı olan parkla adeta talan edilmiştir. Yapılmayan teleferiğin ücreti ödenmiş, oyuncak alınan şirketler ortaklar vasıtasıyla Çin'de şirketler kurup fiyatları şişirmiştir. Burada kar üstüne kar elde edilen tam bir talan organizasyonu görüyoruz. Bunlar dahil yolsuzluk yapıldığı düşünülen 58 ihalenin tamamı savcılığa intikal ettirilmiştir.

"YAPILAN HİÇBİR MANİPÜLASYON BURANIN YAPILIŞINDAKİ USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE ÖRTMEYECEKTİR"

Uzak olmayan bir geçmişte tüm Ankaralıların hafta sonlarını geçirdikleri, kolayla ulaşıp ücretsiz hizmetlerinden yararlandıkları, ailece zaman geçirip stres attıkları bu mekan bir süredir yanından geçerken bile ruhumuzun daraldığı bir alan haline gelmiştir. Ben yaptım oldu zihniyetinin ne kadar ağır sonuçlarının olduğunu bu örnekle de acı bir şekilde görüyoruz. Ancak yapılan hiçbir manipülasyon buranın yapılışındaki usulsüzlüklerin üzerine örtmeyecektir. İşsizlik, yoksulluk ve başkentimizin hem alt yapı hem üst yapı gibi ihtiyaçları ortadayken en büyüğü olsun kompleksiyle hareket edilip Ankara'nın 800 milyon doları çarçur edildi. 800 milyon dolarlık bu parkın Ankaralıların hizmetine girmesi ise 50 bin TL gibi komik bir teminat bedeliyle durduruldu. Park, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmemesine rağmen güvenlik görevlilerimiz parkın dış kısmında görev yaparak bu alandaki talanı engellemeye çalışmış ve 87 hırsızlık vakasını emniyet güçlerine bildirmişlerdir.

"ALTINI KALIN HARFLERLE ÇİZELİM, BÖYLESİ BÜYÜK BİR İSRAFIN ADI HIRSIZLIKTIR"

Sayısız badirenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisine giren bu alanda belediye hasar tespiti yapmaya çalışıyor. Bu tespitin ardından parkın kaderine Ankaralılar karar verecek. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi Ankara'yı, Ankaralıların iradesi yönetecek. Ankara'yı tek kişinin ağzından çıkanlarla değil, hepimizin ortak kararıyla güzelleştireceğiz. Kentlerimize ihaneti bir çalışma prensibi haline getiren bu iktidar nasıl belediyeleri kaybettiyse bu anlayışından ötürü ilk seçimde iktidarı da kaybedecektir. Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır. Halka karşı işlenmiş tüm hukuksuzluklarınız gibi buradaki yağma ve talan içinde halka hesap vereceksiniz."