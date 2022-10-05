Ankara haber... YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü

Ankara yerel gündem haberine göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, bu yıl Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlayacaklarını belirterek, programı kasımda başlatacaklarını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, bu yıl Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlayacaklarını belirterek, programı kasımda başlatacaklarını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve YTB Başkanı Eren, YTB Başkanlığı merkez binasında "KATİP Bursiyerlerine Türkçe Dil Öğretimi Verilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Eren, imzaların ardından yaptığı konuşmada, YTB olarak 2014'ten itibaren KATİP programı çerçevesinde bugüne kadar 73 ülkeden 157 kamu görevlisi ve akademisyeni Türkiye'de ağırladıklarını, 1 yıl Türkiye'de kalan katılımcıların dil eğitimi aldıklarını ve kendi alanlarına ilişkin mesleki tecrübe edindiklerini belirtti.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları 2022-2023 döneminde de gerçekleştirmek üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile iş birliğine gittiklerini anlatan Eren, 32 adayın Türkçe eğitimi görmeleri, kültür ve sosyal alanlardaki etkinliklerde yer almaları için iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

Eren, "10 ay eğitim olacak ve 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlamış olacağız. Bu seneki KATİP programı için 43 farklı ülkeden 107 aday önerildi. Biz, 38 ülkeden 63 adayla bir mülakat yaptık. Bunun çerçevesinde 32 aday programa katılacak. İnşallah kasım ayı içerisinde programı başlatacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların bu programa iştirak edeceğini kaydeden Eren, Türkiye'ye gelecek bursiyerlerin program sonunda ülkelerine Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak döneceklerini aktardı.

"Yenilik başlatmak istiyoruz"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tekin de üniversitenin ismen yeni bir üniversite olduğunu ancak Gazi Üniversitesinden ayrılarak kurulduğunu belirterek, bu açıdan çok köklü bir akademik birikimin bulunduğunu dile getirdi.

Üniversitenin sosyal bilimler ve sanat alanında uzmanlaşma hedefine işaret eden Tekin, yaptıkları akademik çalışmaların uygulayıcıların isteğine ve ülkenin çıkarına olması misyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Tekin, bu kapsamda başka bakanlıklara da bu türden hizmet sunabileceklerini ilettiklerini kaydederek, "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak bu anlamda da bir kırılma oluşturmak, yenilik başlatmak istiyoruz." dedi.

1950'li yıllarda Türkiye'nin kendi hinterlandında yer alan ülkelerdeki yöneticileri eğiterek Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatıldığında bu misyonun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredildiğini belirten Tekin, bu misyondan hareketle de birçok çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 82 ülkeden yabancı öğrenciler olduğu bilgisini paylaşarak, bu anlamda YTB ile yapacakları bu projeye katkı sunabileceklerine işaret etti.

Ortak proje ve etkinliklerin desteklenmesi planlanıyor

KATİP programı katılımcılarının Türkiye'deki kamu kurumları ve üniversitelerle iletişim ve iş birliğini teşvik amacıyla, program boyunca ortak proje ve etkinliklerin desteklenmesi planlanıyor.

Bununla birlikte ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sunulan kısa süreli staj imkanları ve tecrübe paylaşımı eğitimleri gibi girişimlerle uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesi amaçlanıyor.