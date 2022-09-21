Ankara haberi: Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak'tan SATSO'ya ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyeti ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türkiye- Belarus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bu süreçte Sakarya'nın potansiyelinin etkili olacağı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, kentin stratejik konumuyla önemli yolların üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.

Altuğ, 8 organize sanayi bölgesiyle katma değerli üretim gerçekleştiren kentin, birçok global markanın da üretim tesisine ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Şehrimizde Belarus'a ihracat yapan, Belarus'tan ürün ithal eden ve oradaki firmalarla ikili ilişkilerini geliştirmiş firmalarımız mevcut. Sahip olduğumuz ciddi avantajlarla bu ilişkileri çok daha sağlam bir zemine oturtmak, daha fazla gelişmesini sağlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Rybak de ikili ekonomik iş birlikleri geliştirmek için kentte bulunduklarını aktararak, "Sakarya çok stratejik bir noktada. Belarus ile Sakaryalı birçok firma arasında da ticari iş birliği var. Umuyoruz ki daha da gelişir." açıklamasında bulundu.

Karşılıklı hediye takdimiyle sona eren ziyarette, Üretim ve Ticaret Kurulu Derneği Başkanı Özkan Pınar da hazır bulundu.