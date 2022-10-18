Ankara haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara haber... ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreni nedeniyle yarın sabah saat 07.00'den program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreni nedeniyle yarın sabah saat 07.00'den program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Ekim Çarşamba günü Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreninin yapılacak olması nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili alınan güvenlik önlemleri kapsamında saat 07.00'den program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda açılışlar ve önlemler kapsamında trafiğe kapanan yollar hakkında şu bilgiler verildi:

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.