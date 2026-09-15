Ankara Devlet Konservatuvarı, keman ve viyolonsel çalan çocukları orkestrada buluşturacak

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ile Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi işbirliğinde, 7-12 yaş arasındaki çocukların müzik eğitimine katkıda bulunmak ve birlikte müzik yapma deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla "çocuk orkestrası" kuracak.

Çocukların sanatla tanışmasını ve amatör sanat eğitimini desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında, keman ve viyolonsel eğitimi alan çocuklar bir araya getirilecek.

Konservatuvarın uzman eğitmenlerinin gözetiminde yürütülecek programda, çocuklara bireysel enstrüman derslerinin yanı sıra orkestra eğitimi verilecek.

Projeyle, çocukların birlikte çalışmayı, bir müzik topluluğunun parçası olmayı ve ortak bir hedef doğrultusunda ilerlemeyi öğrenmeleri amaçlanıyor.

20 Eylül'e kadar başvuruları devam eden eğitimde katılımcı çocuklar, 4 Ekim'de çalışmalara başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Orkestra Şefi Prof. Burak Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin iki temel yönünün bulunduğunu belirterek, bir taraftan profesyonel müzik eğitimine altyapı oluşturacak araştırmalar yapıp veri toplayacaklarını, diğer taraftan ise amatör sanat eğitimini destekleyecek bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi.

Çocukların müzik eğitiminin yanı sıra birlikte hareket etme ve bir yapının parçası olma konusunda da deneyim kazanacaklarını anlatan Tüzün, "Eğitim kapsamında, viyolonsel ve keman öğrencilerinden bir orkestra kurulacak. Standart bir orkestrada birçok çalgı bulunur. Çocuk orkestramız ise yalnızca keman ve viyolonselden oluşacak. Eğitime katılan çocuklarımız, ileride yaşamlarında da bugün öğrendikleri önemli tecrübelerle artı bir başlangıç yapacaklar." dedi.

Çocukların seviyeleri belirlenecek

Tüzün, çocukların yapılacak dinletiyle seviyelerine göre gruplandırılmasının ardından repertuvarın oluşturulacağını belirtti.

Amaçlarının, konservatuvar sınavı gibi bir seçme yapmak olmadığına işaret eden Tüzün, "Müzikle tanışmış, biraz enstrüman çalmış her çocuğun yapabileceği bir dinleti ile katılımcıları seçeceğiz." diye konuştu.

Tüzün, dinletilerin Ayşe Akçay, Gizem Şahin ve İpek Gürel'in de aralarında bulunduğu eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirileceğini aktararak, çocukların hem bireysel dersler yapacağını hem de ardından orkestra çalışmaları kapsamında bir araya geleceğini kaydetti.

Projenin bir sezon boyunca sürdürülmesinin ve derslerin her hafta düzenli olarak yapılmasının planlandığını ifade eden Tüzün, ilk konseri 23 Nisan'da vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tüzün, gelecek dönemde farklı enstrümanların da programa dahil edilmesinin planlandığını söyledi. Bu yıl elde edilecek verilerin değerlendirilmesinin ardından hangi enstrümanlara ve alanlara açılabileceğinin daha net ortaya çıkacağını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu yaştaki çocuklara birlikte hareket edebilme, birbirini dinleyebilme, bir yapının parçası olarak dengede yerlerini bulmaları açısından çok önemli bir eğitim. Gerçekten biz vicdanlı insanlar yetiştirmek istiyorsak, bilinçli bir toplum yaratmak istiyorsak bunun tek yolu var, o da çocukların yolunun sanattan geçmesi. Her çocuğumuz için umarım biz bu imkanları yaratabiliriz, ailelerden çok büyük destek bekliyoruz. Çocuklarımızın, dünyanın geleceği için yolları sanattan geçsin."

"Suzuki felsefesinin üzerinden gideceğiz"

Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Akçay da Suzuki metodunun ana dil öğrenme yolundan ortaya çıkan bir yöntem olduğunu belirterek, "Biz bu orkestra çalışmalarında Suzuki eğitimini birebir kullanmayacağız ama Suzuki felsefesinin üzerinden gideceğiz." dedi.

Akçay, çocukların iyi yaptıkları yönleri öne çıkararak özgüvenlerini pekiştirmeyi, gelişmeleri gereken alanlarda ise desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Proje kapsamında farklı yaş ve seviyelerdeki çocukların bir araya geleceğini aktaran Akçay, orkestra çalışmasının özellikle keman ve viyolonsel eğitiminde önemli bir motivasyon sağlayacağını belirtti.

Akçay, çocukların enstrüman eğitimi sırasında uzun süre tek başlarına çalışmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Biz orkestramızda beraber çalışarak hem onların motivasyonlarını pekiştirmeyi amaçlıyoruz, hem de bir yandan da yeni şeyler öğrenmeyi, birlikte çalmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Başvuruların 20 Eylül'e kadar devam edeceğini bildiren Akçay, 26 Eylül'de çocuklarla seviyelerini belirlemek ve repertuvar oluşturmak amacıyla bir tanışma ve dinleti gerçekleştirileceğini, çalışmaların ise 4 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Akçay, başvuruların Yaşamboyu Öğrenme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden yapılabileceğini belirterek, bütün çocukları programa beklediklerini dile getirdi.

"Orkestra insanı çok geliştiren bir şey"

Konservatuvarın Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Gizem Şahin ise çocukların seviyelerine göre repertuvarın 26 Eylül'deki dinletinin ardından belirleneceğini söyledi.

Repertuvar çalışmalarında konservatuvardaki besteci öğretim elemanlarının da katkı sağlayacağını belirten Şahin, çocukların birlikte müzik yapmasının bireysel çalışmadan farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Şahin, "Orkestra insanı çok geliştiren bir şey. Birlikte müzik yapmak çocuklar için çok önemli ve katkıları çok büyük." dedi.

Orkestra çalışmasının çocukların aynı anda birçok unsura dikkat etmelerini gerektirdiğini vurgulayan Şahin, "Hem beynimiz çok kapsamlı bir şekilde çalışmış oluyor hem kendi çalışımıza dikkat ediyoruz, hem şefin eline dikkat ediyoruz. Partimizi düzgün çalmaya çalışıyoruz. Aynı anda pek çok şeye birden dikkat ettiğimiz için orkestrada çalmak bir çocuğun beyninin gelişiminde çok değerli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, çocukların orkestra sayesinde sosyalleşeceğini ve birlikte müzik yapma deneyimi yaşayacağını kaydetti.

"Viyolonsel ekibi orkestranın bel kemiğini oluşturacak"

Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi, viyolonsel sanatçısı İpek Gürel de viyolonselin boyutları nedeniyle küçük yaşlarda başlanmasının kemana kıyasla daha zor olabildiğini, ancak buna rağmen son yıllarda bu alana ilginin arttığını kaydetti.

Orkestra içinde birlikte çalmanın viyolonsel öğrencileri açısından önemine değinen Gürel, "Viyolonsel ekip olarak orkestranın bel kemiğini oluşturacağız. Çok daha farklı bir deneyim bekliyor çocukları." dedi.

Gürel, eğitim sürecinde çocukların derslerinden geri kalmayacağını, aksine birlikte müzik yapmanın akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

İpek Gürel, velilerin sürecin her aşamasında çocuklarını desteklemesinin önemine dikkati çekti.

İlk etapta en az 20 çocukla başlanması planlanan projede kontenjanı artırdıklarını belirten Gürel, başvuruların devam ettiğini ve halen kontenjanın bulunduğunu bildirdi.

26 Eylül'de eğitimleri başlayacak programın çocuk korosu çalışmalarını ise eğitimci Atilla Çağdaş Değer yönetecek.

Kaynak: AA