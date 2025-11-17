Ankara'dan Yeni Bir Tatlı: Sütlü Tahinli Baklava Çinli Turistlerin Gözdesi Olacak

ANKARA, 17 Kasım (Xinhua) -- Türkiye'nin kökleri oldukça eskiye uzanan geleneksel tatlısı baklava, 17 Kasım Dünya Baklava Günü'nde uluslararası ilginin merkezine yerleşirken, Ankara'da geliştirilen özel bir baklava çeşidi de özellikle Çinli turistlerin damak tadına hitap etmeye hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin pastane koordinatörü olan Adnan Kaplan, Çinlilerin susama olan ilgisini göz önünde bulundurarak, geleneksel baklavadan daha hafif, sütlü tahinli baklava üzerine yoğunlaştıklarını söylüyor.

"Çinli turistlerimiz için üzerine yoğunlaştığımız bir baklava çeşidi var, sütlü tahinli. Çinlilerin susama aşık olduğunu ben biliyorum. Tahinli sütlü baklava yapmayı hedefliyoruz" diyen Kaplan, Çinli konukları Türkiye'ye davet ederek bu özel lezzeti tatmalarını öneriyor.

Bu yeni baklava çeşidinin, klasik baklava geleneklerinden uzaklaşmadan Çin pazarının beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Gerçekten yemesi güzel, keyif alabilecekleri bir baklava ve kesinlikle tercih etmeliler. Şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanıyor.

Çinli ziyaretçiler için az şekerli ve düşük glutenli tatlı seçeneklerinin önem taşıdığını, baklavanın da bu doğrultuda uyarlanabileceğini söyleyen Kaplan, "Baklavada da bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şekerini biraz daha azaltıyoruz. Yediklerinde tadını alacaklardır" diye ekliyor.

Türkiye, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkasya'da asırlardır önemli bir yere sahip unlu tatlılardan baklava bugün hala düğünlerin, nişanların ve özel kutlamaların temel tatlılarından biri olmayı sürdürüyor.

Baklavanın farklı toplumlardaki kökenlerine de değinen Kaplan, "Baklavanın özellikle Türkiye, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar'da köklü bir geçmişi var. Genellikle düğünler, özel günler ve nişanların olmazsa olmazlarından" diyor.

Türkiye'de geleneksel bir tatlı olarak tüketilen baklavanın ayırt edici yanının, incecik yufkası ve ustaların el işçiliğiyle ortaya çıkan emek olduğunu söyleyen Kaplan, kullanılan sade yağın kalitesinin de tatlının karakterini belirleyen en önemli unsurlar arasında bulunduğunu belirtiyor.

Lezzetin tamamlanmasında şerbet dengesinin belirleyici rol oynadığını ifade eden Kaplan, "Baklavayı diğer tatlılardan ayıran özellik öncelikle ince yufkası ve tabii ki el işçiliğidir. Yağ karışım özelliği de önem arz ediyor. İçerisine konulan fıstık, ceviz ve fındık gibi malzemelerin diğer malzemelerle bir araya gelmesiyle oluşan lezzet patlamasından dolayı baklava mutlaka denenmelidir" diyor.

Aşırı tatlı şerbetin baklavanın doğasını bozabileceğini hatırlatarak, şerbetin daha hafif olmasının tatlının gerçek lezzetini öne çıkardığına dikkat çeken Kaplan, "Şerbetin yoğunluğu iyi belirlenmeli ve şerbetin şeker oranı çok baskın olmamalı. Bence şeker oranının biraz daha azaltılması daha güzel baklava üretimini sağlayan etkenlerdendir" ifadelerini kullanıyor.

Geleneksel fıstıklı ve cevizli baklavaların yanı sıra tüketicilerin artık daha yaratıcı ve zengin çeşitler aradığını belirten Kaplan, tahinli, sütlü-tahinli veya kaymaklı-fıstıklı şöbiyet gibi tatlıların bu ilgiyi karşılamaya başladığını söylüyor.

"Baklavanın artık ucu bucağı açık. Önce klasiklerimiz vardı. Şimdi artık insanlar daha çeşitli, daha zengin nasıl baklava yapabiliriz onun peşine düşüyor" diyen Kaplan, yeni tatlar geliştirme arayışlarının sürdüğünü vurguluyor ve Çin gibi dev bir pazara baklavanın daha fazla tanıtılmasının önemine dikkat çekiyor.

Doğru malzemeyle yapıldığında baklavanın katkı maddesi içermeyen doğal bir tatlı olduğunu hatırlatan ve ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir enerji kaynağı olabileceğini ifade eden Kaplan, "Günlük bir ya da iki dilim hem şeker oranımızı düzeltir hem de enerji verir" diyor.

17 Kasım Dünya Baklava Günü vesilesiyle Türk tatlı kültürü uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'nın geliştirmek için yoğun çaba harcadığı sütlü tahinli baklava ise son yıllarda kenti daha çok ziyaret eden Çinli turistler arasında yeni bir favori olmaya aday.