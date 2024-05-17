Üye Girişi
Haberler

Ankara'dan ABD'ye Robotik Şampiyonasında Ödül

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 'En İyi Robot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Öğrenciler, velilerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, ABD'deki robotik dünya şampiyonasında ödül aldı.

Fatih Sultan Mehmet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen 2024 FIRST Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonasına katıldı.

Şampiyonada, "En İyi Robot Tasarım Ödülü"nü kazanan öğrenciler, velilerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Danışman öğretmenlerden Mustafa Demirel, yaptığ açıklamada, yaklaşık 600 takımın ürettikleri robotlarının şampiyonada yarıştığı söyledi.

Yarışmaya 7 öğrenciyle katıldıklarını belirten Demirel, 15 gün kaldıkları ABD'de öğrencilerin önemli bir deneyim yaşadığını aktardı.

Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Demirel, "Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının robot yarışmalarına katıldık. Daha sonra Estonya'da düzenlenen bir robot yarışmasına katıldık. En son da ABD'deki yarışmaya katıldık ve en iyi robot tasarım ödülünü aldık. Projedeki bütçemiz okulumuz, sponsorlarımız ve Çubuk Belediyesi tarafından karşılandı" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Buğra Koçyiğit de geçen yıl İstanbul'da Haliç'deki başarılardan dolayı Amerika'ya davet edildiklerini, ödül kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Cemalettin Öztürk de "Hayallerimiz gerçek oldu."dedi.

Yücel Can Kop da iyi bir ödülle döndüklerini, yurt dışında bir yarışmaya katılmanın önemli bir deneyim olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Meslek Lisesi Ankara Dünya Çubuk Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title