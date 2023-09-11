Ankara'daki Kadınlardan Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Yemek Talebi... Bir Babanne: "Sesimizi Duyun Artık. Marketlere Gidemez Olduk. Kuru Ekmekleri...

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri, bugün Ankara’da öğrencilere okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebiyle eylem yaptı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, “Sosyal medya hesaplarınızdan 'Çocuklar günde 3 ana öğün, 2 ara öğün yemeli; gelişmeleri için bu lazım' diyorsunuz. Hiç utanmadan aynı tweeti attığınız gün, okul öncesi gruplarında bir öğün ücretsiz yemek hakkını, dişlerimiz ile tırnaklarımız ile kazandığımız hakkı gasp ediyorsunuz. Utanmıyor musunuz çocukları aç bırakmaktan” dedi. Torununa bakan bir babaanne ise “Beslenme koyamıyorum. Sesimizi duyun artık. Marketlere gidemez olduk. Kuru ekmekleri ıslatıp yedirmeye başladık çocuklarımıza. Peynir bizim için lüks oldu, yumurta lüks oldu” diye isyan etti.

Haber: CEYLAN SAĞLAM- Kamera: ONUR BİNGÖL

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri, bugün Ankara'da öğrencilere okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebiyle eylem yaptı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, "Sosyal medya hesaplarınızdan 'Çocuklar günde 3 ana öğün, 2 ara öğün yemeli; gelişmeleri için bu lazım' diyorsunuz. Hiç utanmadan aynı tweeti attığınız gün, okul öncesi gruplarında bir öğün ücretsiz yemek hakkını, dişlerimiz ile tırnaklarımız ile kazandığımız hakkı gasp ediyorsunuz. Utanmıyor musunuz çocukları aç bırakmaktan" dedi. Torununa bakan bir babaanne ise "Beslenme koyamıyorum. Sesimizi duyun artık. Marketlere gidemez olduk. Kuru ekmekleri ıslatıp yedirmeye başladık çocuklarımıza. Peynir bizim için lüks oldu, yumurta lüks oldu" diye isyan etti.

Ankara'da bulunan Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri, bugün dernek binası önünde öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca'nın da destek verdiği basın açıklamasına birçok kadın ve öğrencilerin velileri de katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULLARA AÇ GİDİYOR"

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği'nden Elif Sancı, şunları söyledi:

"Bizim geçen yıldan beri mücadele ettiğimiz, sokak imza topladığımız ve ana sınıflarında başlayan beslenme hakkı bugünden itibaren verilmemeye başlandı. Biz diyoruz ki, bu çocukların ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde bütün çocuklara ayrımsız olarak yemek verilmelidir derken bugün görüyoruz ki ortaokullarda ve liselerde ÇEDES uygulaması ile okullara imam atanırken, onlara bütçe ayrılırken çocuklarımızın beslenmesine koyulacak sütten kesilmiştir diyoruz. Çocuklarımızın bütün devlet okullarında bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek hakkıdır. Çocuklarımız okullara aç gidiyor.

"DEVLET OKULLARINDA BİR ÇOCUK DAHA AÇ KALMASIN"

Devlet okullarında bir çocuk daha aç kalmasın. Herkes eşit beslensin, sağlıklı beslensin. Ayrımsız okullarda herkese bir öğün beslenme dağıtılsın istiyoruz. Veliler bizlere diyor ki, okullarda ne zaman yemek dağıtılmaya başlanacak... Çocuklar, okullarda aç kalıyor. En temel ihtiyaçlardan yumurtanın kolisi, bir peynir, bir zeytinin ne kadar olduğunu biliyoruz. Biz zaten geçinemiyoruz. Biz diyoruz ki, her gün beslenmeye ne koyacağını düşünen veliler için, bir çocuk daha aç kalmaması için çocukların sağlıklı beslenmesi için ilkokullarda, ortaokullarda ve lisede ayrımsız bütün çocuklara devlet okullarında beslenme dağıtılmalıdır."

"UTANMIYOR MUSUNUZ ÇOCUKLARI AÇ BIRAKMAKTAN?"

Sevda Karaca ise şunları dedi:

"Biz bu dernek aracılığı ile ülkenin dört bir tarafında bir öğün ücretsiz yemek isteyen, bunun hak olduğunu söyleyen kadınlar adına Milli Eğitim Bakanlığı'na dava açtık. Dedik ki, ülkede milyonlarca çocuk, okula aç gidiyorken okulda açlıktan bayılan çocuklar varken, anneler ve babalar her gün okula çocuğunu okula gönderirken bir dilim ekmeği nasıl koyacağını düşünüyorken siz o bakanlıkları nasıl işgal edersiniz diye sorduk onlara. Yüzlerce insanın imza verdiği, eylemlerle, imza kampanyalarıyla, etkinliklerle yürüttüğümüz bu kampanyamızda Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aracılığı ile aslında bütün AKP iktidarına şu soruyu sorduk; bugün asgari ücretin açlık sınırında olduğu bir memlekette, yoksulluk sınırının 40 bin liraya vardığı bir memlekette bir tek çocuğa günde bir öğün sağlayabilmek için emekçilerin cebinden en az 5 bin lira çıkmak zorunda. Kalkıp bize, sosyal medya hesaplarınızdan 'Çocuklar günde 3 ana öğün, 2 ara öğün yemeli; gelişmeleri için bu lazım' diyorsunuz. Hiç utanmadan aynı tweeti attığınız gün, okul öncesi gruplarında bir öğün ücretsiz yemek hakkımızı, dişlerimiz ile tırnaklarımız ile kazandığımız hakkı gasp ediyorsunuz. Buradan soruyoruz, utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz çocukları aç bırakmaktan?

"SİZİN TASARRUFUNUZUN HESABINI NEDEN HEP YOKSUL HALK ÇEKİYOR"

Biz geçen sene kampanyaya başlarken demiştik ki, her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor. Bugün artık devletin resmi rakamları bile bu veriyi geçmişte bıraktı. Bugün artık daha fazla sayıda çocuk okula aç başladı. Daha fazla çocuk, önümüzdeki günlerde okul sıralarında açlıktan bayılacak. Daha fazla çocuk, okula giderken utanacak. Daha fazla anne ve baba çocuğu okuldan alacak. Daha fazla yoksul insan, özellikle kız çocuklarını eğitimden koparmak zorunda kalacak. Neden? Çünkü eğitimi paralı hale getirdiniz. Çocuklara bir öğün yemeği bile 'tasarruf genelgesi' adı altında çok görür hale geldiniz. Soruyoruz, sizin tasarrufunuzun hesabını neden hep yoksul halk çekiyor? Neden hep yoksul çocukların boynunda bu yoksulluk izleri büyük bir iz olarak kalıyor? Utanmıyor musunuz?"

"HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR BESLENME"

Üç çocuk annesi olduğunu söyleyen bir yurttaş, çocukların beslenmesine ilişkin şunları dedi:

"Bugün okullar açıldı. Bugün dernekte çocuklarımı doyurdum. Beslenme koyamadım çocuklarıma, ne yapacağımı bilemedim. Eşim asgari ücretli çalışıyor; bir çalışıyor, bir çalışmıyor. İş yok. Asgari ücretle geçinemiyoruz. Geçinemediğimiz için nasıl besleyeceğim onları bilemiyorum. İki haftadır çocuklarıma peynir alamıyorum. Nasıl sağlıklı beslenecekler ki? Her çocuğun hakkıdır beslenme. Ben çocuğuma bir şey alamıyorsam arkadaşım da alamıyor. Her okul için geçerli bu. Sesimizi duyurmak istiyoruz."

"BESLENMENİN YANI SIRA ÜCRETSİZ SUYUN ÖĞRENCİLERE VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Bir başka anne ise şunları söyledi:

"Beslenme her çocuğun hakkı. Beslenmenin yanı sıra ücretsiz suyun öğrencilere verilmesini istiyorum. Bunlara ilaveten eğitimli bir nesil istemediklerini hepimiz biliyoruz. Bari yeni yetişecek nesillerin sağlıklı yetişsin. Çocuğumun ileride hastane hastane dolaşıp derdine derman arayacak hallere düşmesini istemiyorum. Gerekenin de yapılmasını istiyoruz. Her şey çocuklarımız için."

"KURU EKMEKLERİ ISLATIP YEDİRMEYE BAŞLADIK ÇOCUKLARIMIZA"

Torununun beslenme sorununa yönelik konuşan bir babaanne ise şöyle konuştu:

"Kiralar, asgari ücreti geçiyor. 2 tane çocuğu okutan var, ben bir tane torunuma bakamıyorum yeri geldiği zaman. Beslenme koyamıyorum. Böyle olmaz. Sesimizi duyun artık. Marketlere gidemez olduk. Kuru ekmekleri ıslatıp yedirmeye başladık çocuklarımıza. Peyniri bırak, ekmek bulamıyoruz yeri geldiği zaman. Peynir bizim için lüks oldu, yumurta lüks oldu bizim için. Ben kışlık yiyecek yapamadım bu sene. Pazara gidemiyorum. Kuru ekmekle ben torunumu besliyorum... Duysunlar artık bizim sesimizi. Yeter, bir babaanne olarak isyan ediyorum."