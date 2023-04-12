Ankara'da Yıkılıp Yeniden Yapılacak Dışkapı Hastanesi İçin İhale Dosyasında Zemin Uyarısı: Hastane Temeli Altında Taşıma ve Oturma Problemi Var,...

Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’da yıkıp yeniden yapacağı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi’nin ihalesi 28 Nisan’da gerçekleştirilecek. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı ihale dosyasındaki zemin analizinde, Dışkapı Hastanesi’nin zemin etüdü için “İncelenen hastane temeli altında taşıma ve oturma problemini engellemeye yönelik plastik kazık ile zemin iyileştirme yapılması önerilmektedir” uyarısı yer aldı.

TAMER ARDA ERŞİN

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'da yıkıp yeniden yapacağı Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'nin ihalesi 28 Nisan'da gerçekleştirilecek. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı ihale dosyasında, Dışkapı Hastanesi'nin zemin etüdü için "İncelenen hastane temeli altında taşıma ve oturma problemini engellemeye yönelik plastik kazık ile zemin iyileştirme yapılması önerilmektedir" uyarısı yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara'daki 3 hastaneyi yıkıp yeniden yapacak. Hastanelerin ihalesi 28 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamı yıkılacak. Yerine yapılacak hastanenin toplam inşaat alanı 159 bin 590 metrekare ve toplam 11 kattan oluşacak. Hastanedeki yatak sayısı 600 olacak. Sağlık Bakanlığı, sözleşme bedelini 2023 yılından başlayarak, 2026 yılına kadar ödeyecek. Şartnamede ödemeye ilişkin "İlgili yıl ödeneklerinin eksik kalması halinde ihtiyaç duyulacak tutarlar yıl içi ödenek revizyonu ile karşılanabilecektir" denildi. Hastane 1000 gün içinde tamamlanacak.

"TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA PROBLEMİ BULUNUYOR"

İhale dosyasındaki zemin analizinde, "Yapılması planlanan yapılar altındaki zeminde taşıma gücü ve oturma problemi bulunmaktadır" denildi. Analizin değerlendirme bölümünde ise zemine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Temel boyutları kullanılarak yapılan taşıma gücü hesapları dikkate alındığında kil birimlerin emniyetli yük taşıma kapasitesi hastane ana binada 364,32 kN/m2 = 37,14 ton/m2 olarak belirlenmiştir. Maksimum temel gerilmesi 480,20 kPa'dır. Buna göre hastane temeli altındaki zeminde taşıma gücü problemi beklenmektedir… yapılması planlanan hastane temeli altında oturma problemi beklenmektedir. Oturma probleminin önüne geçilmesi amacıyla zemin iyileştirme yapılması önerilmektedir. İncelenen hastane temeli altında taşıma ve oturma problemini engellemeye yönelik plastik kazık ile zemin iyileştirme yapılması önerilmektedir."

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihale dosyasına göre hastane yıkılarak, yerine 83 bin 122 metrekare olan betonarme 11 katlı bina yapılacak. Hastane yaklaşık 700 gün içinde tamamlanacak. Hastane 300 yataklı olacak. Yükleniciye 2023'ten başlamak üzere 3 yıl ödeme yapılacak. İhale şartnamesinde, "İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır" denildi. Hastanenin zemin analizinde, çıkan hafriyatların dolgu malzemesi olarak kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihale dosyasına göre hastane 600 yataklı olacak. 160 bin metrekare alana 11 katlı yapılacak hastane, 1000 günde bitirilecek.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Ankara'daki köklü üç hastanenin binasının yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin projeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmişti. Yalçınkaya, şunları söylemişti:

"İlimizde faaliyete geçen Etlik Şehir Hastanesi sonrasında kamu hastanelerinin içinin boşaltıldığı bir süreci yaşadık. Özellikle kamuoyunun ciddi tepkisi sonrasında hastane kapatma sevdasında vazgeçen bakanlık, deprem gündemini fırsat bilerek, seçime günler kala ilimizdeki Dışkapı ve Sami Ulus Eğitim ve Araştırma hastanelerinin ihalelerini yıkmak istiyor. Seçime günler kala yapılan bu adımın iki amacı var. Birincisi ihaleler yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmek isteniyor. İkincisi ise Millet İttifakı'nın vaatlerinden biri olan kapanan ve kapanacak hastanelerin politikalarının gözden geçirilmesi vaadini engellemeye yönelik olduğunu ifade edebiliriz.

"EN İYİ İHTİMALLE İNŞAATLARININ 8 YIL SÜRECEĞİNİ İFADE EDİYORUZ"

Bakanlık her ne kadar deprem gündemi ile bunu yapsa da mevcut yıkılacak hastanelerimizin depreme dayanıksızlığı ile ilgili kamuoyuna açıklanmış bir rapor yok. Kaldı ki Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 katlı. Yine Dışkapı Mevkii Hastanesi 2 katlı bir binadan oluşuyor. Dışkapı'nın çocuk kampüsündeki birçok bina da 2000 yılı sonrası inşa edilmiş durumda.

Tüm bu binaların yıkılarak 9 katlı bina yapılması fikri aslında kuşkularımızı arttırdığı gibi bu hastanelerin bitirilme süresine ilişkin de kuşkularımız var. Bu hastanelerin zamanında yetiştirilmeyeceği de bir gerçeklik. Bakanlık Sami Ulus'u 2 yılda, Dışkapı'yı 3 yılda yenileceğini ifade etse de biz bu hastanelerin en iyi ihtimalle inşaatlarının 8 yıl süreceğini ifade ediyoruz. Özellikle bu, bu bölgede yaşayan halkın cezalandırılması, sağlığa erişim sorunlarının artması anlamına gelmekte."