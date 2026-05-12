Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde yapılan çalışmada, 6 kilo 750 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.