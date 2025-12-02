Haberler

Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı

Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı
Güncelleme:
Ankara'da bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'Adınız terör soruşturmasına karıştı' yalanıyla 5,5 milyon liralık vurgun yaptı. Altınları teslim alan şüpheli V.E.M., taksiyle kaçmaya çalışırken Aksaray'da yakalandı.

Telefon dolandırıcılarının yıllardır kullandığı o klasik tuzak yine devreye girdi; sonuç ise milyonluk bir vurgun oldu. Ankara'da bir kadını "Adınız terör soruşturmasında geçiyor" yalanıyla kandıran dolandırıcı, tam 5,5 milyon liralık altın ve parayla kaçtı. Şüpheli Aksaray'ın girişinde kaçmaya çalıştığı takside yakalandı.

Ankara'da bir kadın, telefonda kurulan ustaca bir tuzağın hedefi oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız terör soruşturmasında geçiyor" yalanıyla kurbanını milyonluk bir vurguna sürükledi. Altın ve nakit paraları alan Suriye uyruklu V.E.M., taksiyle kaçarken Aksaray'da suçüstü yakalandı.

BÜYÜK VURGUN

Olay dün Ankara'da meydana geldi. Suç örgütü üyeleri, aradıkları kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Kadını paniğe sürükleyen dolandırıcılar, güya "gizli operasyon" yürüttüklerini belirterek evdeki altın ve paraların teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Panikleyen kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle 99 Ata altını, 18 bilezik ve 17 bin 400 TL'yi hazırladı.

DOLANDIRILDIĞINI GEÇ ANLADI

Daha sonra adrese giden V.E.M., kadından toplam 5,5 milyon lira değerindeki altın ve parayı alıp hızla bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ankara polisi yaptığı çalışmada şüpheli V.E.M.'nin taksiyle Aksaray yönüne kaçtığını saptadı. Bilgi verilen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada kadından alınan tüm altın ve paralar eksiksiz şekilde ele geçirildi. V.E.M. gözaltına alındı.

ALTINLAR SAHİBİNE, ŞÜPHELİ CEZAEVİNE

Ele geçirilen altın ve nakit para sahibine teslim edildi, gözaltına alınan V.E.M. ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
