Konteynerdeki saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

ANKARA'da, konteynerde soyguncuların silahlı saldırısında annesi Kezban Demirci (42) hayatını kaybeden, kendisi ise nefesini tutarak ölü numarası yapıp bacağından ağır yaralı kurtulan Nazif Demirci (12), 5 ameliyat geçirip, 6 ay süren tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle ayağa kalktı ve yeniden okula başladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), geçen yıl Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu Nazif'i burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti. Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve Nazif Demirci'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, sağ bacağından vurulan oğlu Nazif ise ağır yaralandı. Nazif Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen İsmail Özdil'in, arkadaşları Kadir Ramis ve kardeşi Hasan Karakaş ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ailenin damadı Hamza Özdil'in de olaydan bilgisinin olduğu ve soyguna onay verdiği saptandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

'NAZİF, SALDIRIDAN SONRA İÇİNE KAPANDI'

Sağ bacağından vurulan Nazif Demirci, olayın ardından 5 ameliyat geçirdi. Demirci, 6 ay süren tedavisi sonrası koltuk değnekleriyle ayağa kalktı ve yeniden okula başladı. Nazif Demirci'nin ablası ve şüphelilerden Hamza Özdil'in eşi Şerife Özdil, olaydan sonra Nazif'in psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Kardeşim olaydan sonra 5 ameliyat oldu ve bu ameliyatların 4'ü çok riskliydi. Şu an ise fizik tedavi görüyor. Her gün hastaneye gidip geliyoruz. Kardeşim ameliyatların ardından koltuk değnekleri ile yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Sömestir tatiline girmeden bir hafta önce de okuluna başladı. Yaşananların ardından içine kapanık bir çocuk oldu. Nazif o gün yaşananları bize anlatabiliyor ama ağlayamıyor, kendini eskisi gibi iyi ifade edemiyor" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Annesini kaybettiğini ve eşinin cinayetle bağlantılı olarak tutuklandığını belirten Özdil, 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını yanına alarak boşanma davası açtığını ifade etti. Özdil, "Zaten büyük çocuğum babasından korkuyor. Boşanma davası açtım ama ilki ertelendi. İnşallah diğer duruşmada boşanacağım. Eşim kendisine güveniyor, içeriden hala çıkma umudu var. Ben hiçbirinin içeriden çıkmasını istemiyorum. Azmettiren eşim olduğu için biz onlara daha çok sinirliyiz aslında. Ama Hasan da İsmail de Kadir de bizim gözümüzde suçlu. Hepsinin en ağır cezaları almalarını istiyoruz. Bu saatten sonra artık benim de can güvenliğim yok; bana da çocuklarıma da zarar verebilir. Kadın cinayetleri de boşanma talepleri ile ortaya çıkıyor. Anneme, kardeşime bunu yapan bana neler yapmaz" dedi.