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Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı ve şüpheliler tutuklandı. Olayın ardından mahallede bazı iş yerleri saldırıya uğradı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde başından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.

Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün ise kalabalık grup tarafından mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de K.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yenimahalle Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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