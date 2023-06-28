Ankara'da Şiddet Olayı: İbrahim Çam, Eşinin Akrabalarını Ezerek 2 Kişiyi Öldürdü

Ankara'da İbrahim Çam, şiddet gördüğünü iddia eden eşi Çağla Çam'a sığındığı baba evinin önünde tartışma çıkardı. İbrahim Çam, aracıyla eşinin dedesi ve kuzenini ezerek 2 kişinin ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da İbrahim Çam (30), şiddet gördüğünü iddia ederek 2 çocuğuyla evi terk eden eşi Çağla Çam'a (27) sığındığı baba evinin önünde tepki gösterince tartışma çıktı. İbrahim Çam, dışarıya çıkan aile fertlerinin üzerine otomobilini sürdü; eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hayatını kaybetti. Evin önündeki tartışma ve İbrahim Çam'ın, aracıyla Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana geldi. Çağla Çam, aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğu ile evi terk edip, baba evine sığındı. İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki gösterdi. İbrahim Çam da aracıyla eşinin akrabalarının üzerine aracını sürdü. Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Ölen Feyzi Torun ve Mahi Aydos'un yeğeni Hünkar Torun da "Sürekli eşiyle tartışıp, eşi baba evine gelince onları tehdit ediyordu. 'Kardeşini öldürürüm, babanı öldürürüm, dedeni öldürürüm' diyordu. Olaydan 1 hafta önce kadar karısına şiddet uyguluyor. Dedesi de barıştırmak için uğraştı, evine götürdü. Aynı gün içerisinde tekrar gelip dayımı tehdit etti. O gün polisler geldi, sakinleştirdik gönderdik. Karısı şikayetçi oldu. KADES uygulamasına şikayet etmiş, buna uzaklaştırma vermişler. Kavgadan 2 gün sonra tekrar rahatsızlık vermiş, eşi tekrar uygulamaya başvurmuş; ama bu adama bir şey yapılmamış. 1 gün sonra eşini arayıp tehdit etmiş. Kapının önüne gelerek bağırıp çağırmış. Orada önce arabayı geri alıyor, sonra da ileri vitese takarak önce sola kırarak dayımı sonra da sağa kırarak halamı arabanın altına alıyor" diye konuştu.