Ankara'da savaş uçağı parçasının otoparka düşme anı saniye saniye kamerada

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 uçağının yedek yakıt tankı TPAO Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde araçların üzerine düştü. Araçların büyük zarar gördüğü kaza anı anbean kameraya yansıdı.

UÇAĞIN PARÇASI AÇIK OTOPARKA DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.

"UÇAK EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UÇAK PARÇASININ OTOPARKA DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan açık otoparktaki çok sayıda otomobilin zarar gördüğü kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye yansıdı. İnternete düşen videoda otomobil ile seyir halinde bulunan şahısların, Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağından kopan parçayı gördükleri ve büyük panik yaşadıkları anlar yer aldı.