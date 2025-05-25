Ankara'da Sanatla Düşünen Çocuklar: 'Çark ve Salıncak' Sergisi Açıldı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), Neslice Art Sanat Atölyesi öğrencilerinin hayal gücüyle sanata dönüştürdüğü eserleri, "Çark ve Salıncak" adlı sergi ile Başkentlilerle buluşturdu. Sergide; düşünen, üreten, geliştiren bir denge alanı kurmak amaçlandı.

AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu, Neslice Art Sanat Atölyesi iş birliği ile anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Neslice Art Sanat Atölyesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Çark ve Salıncak" adlı sergide; yağlı boya resimler, geri dönüşüm temelli sanat üretimleri, enstalasyon figürleri, animasyonlar, dijital tasarım çalışmaları Başkentli sanatseverlerle buluştu.

Minik öğrencilerin hazırladığı eserler; doğa, sanayi, zaman, üretim, denge teması altında toplandı ve sergiyle düşünen, üreten, geliştiren bir denge alanı kurmak amaçlandı.

Ankara Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirilen sergiye CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, ABB Meclis II. Başkan Vekili Emre Doğan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başta olmak üzere AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu üyeleri, öğrenciler ile velileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

"Sanatla üreten beyinler bizler için çok önemli"

CHP Ankara Milletvekili Yaman, "Ankara Kent Konseyi, Ankara'nın sanattan eğitime tüm değerlerini birleştiren, konunun uzmanlarıyla halkı bir araya getirerek önemli işlere imza atan bir yapı. Sorgulayan beyinler, sanatla üreten beyinler bizler için çok değerli ve geleceğimiz için çok önemli. Bugün bu sergide, pırıl pırıl çocuklarımızın ürettiği eserleri ben de keyifle izleyeceğim" diye konuştu.

"Çevresini tanıyan, yaşadığı kenti bilen çocuklar yetiştirmek yerel yöneticilerin de görevi"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın minik öğrencilere gönderdiği selamı ileterek konuşmasına başlayan ABB Meclis II. Başkan Vekili Emre Doğan, "Çevresini tanıyan, yaşadığı kenti bilen çocukları yetiştirmek, eğitimcilerin görevi olduğu kadar, yerel yöneticilerin de görevi. Biz de çocuklarımızın üretmeyi bilmesini, etrafı ve yaşadığı çevreyi tanımasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da Ankara Kent Konseyi aracılığıyla yapmak bizlere mutluluk ve onur veriyor. Bu sebeple çocuklarımızı sanata yönlendirerek sanatla, üretimi birleştiren çalışmalar yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları söyledi:

Üretimin olduğu yerde eğitim gelişir, ön yargılar azalır"

"Sanayi, üretim ve sanatın bir araya geldiği burada; gelecek kuşakların sanatın gücüyle kreatif sektörleri ayağa kaldıracağı, işsizliği yok edeceği, üretimin ve sanayinin olduğu kentlerde kamplaşmayı azaltacağı bir hikayenin, sanatla güçlendirilmiş portresini göreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki üretimin olduğu yerde eğitim gelişir, ön yargılar azalır. Sanatın olduğu yerde sevgisizlik azalır, sevgi artar. Sanat ilhamdır, tedavidir. Çocuklarımızı sanatın ışığında; üretimle, sanayiyle, teknolojiyle buluşturmanın Ankara Kent Konseyi'nin kuruluşuna uygun bir eylem olduğuna inanıyorum."

"Bu seyirde hepimiz kaptan olarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her fabrika bir kaledir" sözü ile konuşmasına başlayan AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu Sözcüsü Mehmet Yalçındere, "Sanat atölyesi ve sanayi iş birliği ile geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu seyirde hepimiz kaptan olarak, Ankaralılarla birlikte yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yolculuğumuz başarılarla dolu, Cumhuriyet'imiz sonsuz olsun" dedi.

Sergiye öğrencilerinin eserleri ile katkı sunan Neslice Art Sanat Atölyesi öğretmeni Neslihan Akkaya, "Farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturarak sanayi ve sanat arasında bir diyalog alanı yaratmaya çalıştık. Bu süreçte, Ankara Kent Konseyi Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu ile kurduğumuz iş birliği, hem üretim alanlarında sanatın mümkün olduğunu gösterdi hem de ortak aklın ne kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğini kanıtladı" diye konuştu.

Akkaya, Çark ve Salıncak Sergisi'ni de şu sözlerle anlattı:

"Çark ve Salıncak Sergisi, yalnızca bir sanat değil, dönüşümün ve yaratıcı düşüncenin bir araya geldiği anlamlı bir buluşmadır. Çark üretimi, döngüyü, sistemi temsil ederken; salıncak ise çocukluğu, hafifliği, duyguları, hayal gücünü temsil eder. Çark dönerken zaman ilerler, üretim sürer; salıncak sallanırken çocuk düşler kurar, dünyayı yeniden şekillendirir. Bu sergi, çark ve salıncak arasında salınan, düşünen, üreten bir denge alanı kurmayı amaçlamıştır."

Sergide çalışmaları yer alan miniklere, AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu tarafından sertifikaları takdim edildi.