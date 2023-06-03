Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi.

HORTUM OLUŞTU

Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

"TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara'daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABB Başkanı Yavaş, ayrıca vatandaşların, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube hesabından yardım ekiplerinin konumlarını takip edebileceklerini duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."