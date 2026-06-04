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NATO Zirvesi için Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması yapılacak

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında kırmızı alan uygulaması yapılacak, 40 bin güvenlik personeli görev alacak ve 1-15 Temmuz arasında gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyecek.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, zirve dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Bu kapsamda, kentte 1- 15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek.

Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.

Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.

Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı yapılmıştı

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, 36. NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı gerçekleştirilmişti.

İlgili yöneticilerin de katıldığı toplantıda, zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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