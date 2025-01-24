Ankara'da Mozaik Sanatı Çalıştayı Gerçekleşti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Mozaik Sanatı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirilen çalıştay 5 gün sürdü.

Yerel sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla yapılan ve öğretmenlere sanatsal beceriler kazandırmayı amaçlayan çalıştaya 30 öğretmen katıldı.

Çalıştayda, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından katılımcılara seramik, dijital sanat ve mozaik uygulamaları gibi çeşitli sanat çalışmaları hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Toktaş, AA muhabirine, 30 katılımcının yer aldığı çalıştayın güzel geçtiğini belirterek, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da çalıştayla farklı tasarımlar geliştirilebilmesi ve öğretmenlerin sanata dair ilgilerinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Mozaik kurs eğitmeni Selma Hastürk ise çalıştayın katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, kursiyerlerin bilgisayarda çizdiği desenleri seramikte uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

Çalışmalarında mozaik taşlar kullandıklarını kaydeden Hastürk, "Mozaik kerpeteniyle taşlarımızı kestikten sonra kenarlarını zımparayla düzenliyoruz. Taşlarımızı kobalt ve firuze renklerine boyadıktan sonra yapıştırıcı ile daha önce yaptığımız desenlere yapıştırarak kompozisyonumuzu oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan öğretmenlere sertifika verildi.