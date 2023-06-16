Ankara'da İki Kişinin Ölümüne Neden Olan Böcek İlaçlarına Karşı Uzmanlar Uyardı: İlaçlama Lisans Almış Eğitimli Kişilerce Yapılmalı. İlaçlanan Alan...

Ankara’da biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan böcek ilacı zehirlenmesinin ardından uzmanlar, ilaçlamaların lisans almış firma ve kişilere yaptırılması konusunda uyarıda bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, “Bu tür ilaçlamalar ehil firmalar tarafından, eğitimli kişilerce yapılmalı. Belli bir süre ilaçlama yapılan alanın havalandırılması mutlaka ve mutlaka sağlanmalıdır” dedi. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Küçük de “Burada tüketicilerin en dikkat edeceği husus, odaların ve bakanlığın sertifikalandırdığı kurumlardan ilaçlandırma yaptırması. İlaçlama yöntemini bilmeyen kişiler ölümle sonuçlanan vakalara kadar yanlış uygulamada bulunabilirler” diye konuştu.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara'da biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan böcek ilacı zehirlenmesinin ardından uzmanlar, ilaçlamaların lisans almış firma ve kişilere yaptırılması konusunda uyarıda bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, "Bu tür ilaçlamalar ehil firmalar tarafından, eğitimli kişilerce yapılmalı. Belli bir süre ilaçlama yapılan alanın havalandırılması mutlaka ve mutlaka sağlanmalıdır" dedi. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Küçük de "Burada tüketicilerin en dikkat edeceği husus, odaların ve bakanlığın sertifikalandırdığı kurumlardan ilaçlandırma yaptırması. İlaçlama yöntemini bilmeyen kişiler ölümle sonuçlanan vakalara kadar yanlış uygulamada bulunabilirler" diye konuştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturdukları daireye yaptırdıkları böcek ilacından zehirlenen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan biri ağır 5 kişinin tedavisi ise sürüyor. Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1637. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki dört katlı binada oturan bir aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, binada bulunan 10 yaşındaki Elif Sude S. ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir."

"İZİN ALMIŞ KİŞİLERCE İLAÇLAMA YAPILMALI"

Keçiören'de iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan böcek ilacı zehirlenmesinin ardından uzmanlar, yurttaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, şunları söyledi:

"Bu böcek ve tarım ilaçları ulu orta, herkesin, her yerde bulabildiği malzemeler haline geldi. Ehil insanlar tarafından yapılması gereken ilaçlamayı, vatandaşlarımız kendisi yapmaya kalktığında çok kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Bu tür ilaçlamalar ehil firmalar tarafından, eğitimli kişilerce yapılmalı. Belli bir süre ilaçlama yapılan alanın havalandırılması mutlaka ve mutlaka sağlanmalıdır. Atılan ilaca, haşereye göre bunu kimyasal içeriklerin karıştırılmasının, ehil insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka kişisel koruyu donanım kullanılması gerekiyor. Eldiven, maske kullanılması çok elzemdir.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ehil insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili, özellikle bu ilaçlamaların mutlaka lisans almış, akredite olmuş, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı tarafından izin almış insanlar tarafından yapılması çok önemli."

Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Küçük, olaya ilişkin ANKA'ya yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Burada kullanılan ilaç tarım ilacı olarak geçmediği için, genelde apartmanda kemirgenler için kullanılan, biyosidal olarak tanımladığımız ilaç kullanılmış. Tarım ilacının kullanılmasının anlamı yok. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınarak, TMMOB Kimya Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri odaları ayrı ayrı bu konularda eğitim düzenliyorlar. İlaçların nasıl, ne kadar kullanılacağı konusunda, eğitim verip, sertifika veriyor. Burada tüketicilerin en dikkat edeceği husus, bu odaların ve bakanlığın sertifikalandırdığı kurumlardan ilaçlandırma yaptırması önemli. Piyasada çok fazla ilaçlama var. Bilgili ve bilgisiz. İlaçlama yönetimini de bilmeyen bu kişiler ölümle sonuçlanan vakalara kadar yanlış uygulamada bulunabilirler. Bu piyasadaki sertifikasız ilaçlama yapanları da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve belediyeler de takibe almalı. Kaçak, sertifikasız ilaçlama yapanlar önlenmeli."

"APARTMAN YÖNETİCİLERİNİN DE DİKKATİ ÇEKMELİ"

Hasan Küçük, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan zehirlenme olayıyla ilgili de şunları söyledi:

"Buradaki ilaçlamayı yapanlar yüzde 100 kaçaktır. İlacın kullanma miktarı, kullanılınca havalandırma, insan sağlığına etkisi bizim odalarımız tarafından sertifika sürecinde detaylı olarak bilgilendirilir. Bu ilaçlama yapan şirketin kaçak olduğunu düşünüyorum. Kamu kurumlarına da bunun denetimi düşer. İlk ayakta belediyeler. Burada bakanlık, il sağlık müdürlüğü genel bir genelge ile bu odalardan ya da kendilerinden eğitim almış kişiler dışında ilaçlama yapılmaması konusunda apartman yöneticilerinin de dikkatini çekmeli. Çünkü belediyeler anında yakalamayabilir. Bakanlığın bilgilendirme için genelge yayınlaması en doğrusudur. Sadece Keçiören'de olmayabilir."