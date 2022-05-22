Ankara'da "Geçinemiyoruz" Eylemi: "Çocuğumuzu Okula Bile Gönderemiyoruz"

Beş siyasi parti ve iki sivil toplum kuruluşu, Ankara Ulus'ta "Geçinemiyoruz" eylemi yaptı. Eylemde konuşan inşaat işçisi Nihat Demir, "Çocuğumuzu okula bile gönderemiyoruz şu anda. O durumda, o derece. Hiçbir güvencemiz yok" dedi.

Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri, HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsa Özgürlük Partisi'nin Ankara il örgütleri, bugün Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yaptıkları "Geçinemiyoruz" eyleminde bir araya geldi. "Halkımızın olanı alacağız. Tüm ücretler arttırılsın" pankartı açılan eylemde, "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı atıldı. Eylemde yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Patronlar, yılın ilk çeyreğinde kar rekorları kırıyor. Bizim ise market filelerimiz günden güne daha da küçülüyor. Asgari ücrete yapılan zam daha aybaşı gelmeden eridi. Temel tüketim ürünlerinden temel hizmetlere kadar her gün her şey zamlanıyor. Bizler ise hala aralık ayında asgari ücrete yapılan ve artık eriyen maaşları almaya devam ediyoruz.

Ortada bir yokluk varsa yokluğu en güzel biz paylaşırız. Ama görülüyor ki yokluk değil yoksullaştırma politikaları işliyor. Patronlar daha fazla zenginleşiyor, bizler daha fazla yoksullaşıyoruz. Hem daha fazla çalışıyoruz, üretiyoruz hem de daha azına razı olmamız bekleniyor.

"EMEKLİNİN MAAŞI ASGARİ ÜCRETE BİLE YAKLAŞAMIYOR"

Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam oranında bile zam alamayan milyonlar ise açlık sınırının çok çok altında hayatta kalmaya çalışıyor. Emeklilerin maaşları asgari ücrete bile yaklaşamıyor.

Bütün kışı battaniye altında, karanlıkta oturarak geçirdik. Çünkü ne elektriğe ne de doğal gaza gelen zamlara yetişmemiz mümkün değildi. Arabalarımıza mazot koyamıyoruz, evlerimizin önünde yatıyor. Marketten, pazardan artık tane ile meyve ve sebze alıyoruz. Ucuz ekmek, ayçiçeği yağı alacağız diye kuyruklarda ömrümüzü tüketiyoruz.

"HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ"

Yeter artık! Hakkımız olanı alacağız. Eşit bölüşüm istiyoruz. Patronlar daha fazla kazanıyorsa bizler de daha fazla kazanmak istiyoruz. Asgari ücrete, tüm ücretlere insanca yaşamaya yetecek kadar zam istiyoruz. Temel ürünlere ve temel hizmetlere yapılan tüm zamların geri alınsın istiyoruz. Tüm halkımızı sesimizi çoğaltmaya, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

Eylemde emekçiler de konuştu. Sanayi işçisi Onur Uslu, her şeye gelen zamlar karşısında ücretlerinin eridiğini kaydederek, "'Asgari ücrete 100 yılın zammı' diye haberlerde geçti. İktidar medyası bunu söyledi. Ama zamlı asgari ücreti elimize alamadan zaten yarısı gitti. Her gün zam geliyor" dedi.

" ÇOCUĞUMUZU OKULA BİLE GÖNDEREMİYORUZ"

İnşaat işçisi Nihat Demir, günlük yevmiye ile çalıştıklarını belirterek, "Aldığımız ücretle daha önce ay ortasını getiremezken şu anda hiç geçinemiyoruz" diye vurguladı. Demir, sigortalarının da yapılmadığını aktararak, "Çocuğumuzu okula bile gönderemiyoruz şu anda. O durumda, o derece. Hiçbir güvencemiz yok" diye konuştu.

"6 BİN 500 LİRA ALIYORUM, BİN 500 LİRA KİRAYA VERİYORUM"

Sağlık emekçisi Reyhan Karadeli, "Bu sabah alışveriş yaptım marketten ve ödediğim ücret 300 lira. 6 bin 500 lira maaş alıyorum, bin 500 lira kira ödüyorum. İki tane çocuk okutuyorum. Şimdi soruyorum, sadece iki günlük yiyeceğe 300 lira veren bir işçi kaç gün geçinebilir 6 bin 500 lira ile" diye sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlara manda yoğurdu tarifi veriyorlar. Buna bir 'dur' demenin zamanı geldi artık. Bunun için hiç kimseyi beklemeye gerek yok. Mücadeleyi geleceğe havale etmiyoruz."