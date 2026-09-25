Ankara'da emekli polis, AYM önündeki eylem öncesi intihar girişiminde bulundu

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(ANKARA) - Emekli derneklerinin emekli memurların seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği eylem öncesinde, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz bulunan emekli polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emeklinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emekli dernekleri, emekli memurların seyyanen zam talebini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Sendikaları temsilen bir avukat Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe teslimi sonrasında yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir erkek intihar girişiminde bulundu.

Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz taşıyan emekli polis memurunun intihar girişiminden sonra ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, emekliye ilk müdahalede bulundu.

Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırılan emeklinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emeklinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılması planlanan kapsamlı basın açıklaması ertelendi.

Kaynak: ANKA