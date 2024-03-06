Ankara'da El Sanatları Öğreticisi Nurten Karabük Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü'nde Eğitim Alıyor

Ankara'da el sanatları öğreticiliği yapan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurten Karabük, mesleki gelişimi için Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü'nde eğitim alıyor.

Karabük, Ankara'da halk eğitimi merkezinde 10 yıldır usta öğretici olarak çalışıyor. Mesleki gelişimine katkı sağlamak isteyen Karabük, girdiği sınavda başarılı olarak, Konya'daki üniversitenin ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümünü kazandı.

Haftanın 3 günü Ankara'dan Konya'ya gelerek lisans eğitimine devam eden Karabük, 4 gün de halk eğitimi merkezinde eğitmenliğe devam ediyor.

Ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Karabük, AA muhabirine, Çankaya Halk Eğitimi Merkezi'nde deri işlemeciliği kursu verdiğini söyledi.

El sanatlarının kilim, deri işlemeciliği gibi alanlarını derslerinde uyguladığını belirten Karabük, "Bir süre sonra araştırma isteği içimde depreşti. Bir farklılaşmaydı. Sanatı başka bir boyuta taşıyabilmeyi hayal ettim. O hayali araştırırken önce yemeniyle başladım. Sonra ayakkabıcılarla, ustalarla tanıştım. Teknik terim farklılığı vardı, lehçe farklılığı vardı. İlden ile bile farklılıklar vardı." dedi.

En büyük destekçisi eşi

Karabük, sanatını farklı bir boyuta taşımak için iki yıl önce üniversite sınavına girmeye karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"43 yaşındayken büyük oğlumla aynı sene sınava girdik. Tek tercihle Konya'ya geldim. Benim için ya olacaktı ya olmayacaktı. Çok şükür ki oldu, geldim, mutluyum. Üniversitede ikinci yılım. Meyvelerini şimdiden almaya başladım. El sanatları üzerine eğitim almıştım. Aldığım eğitimi tekrar başka bir disiplinde uyguluyordum. Bu bana haz veriyordu. Hocalarım da teşvik ettiler. Ben de ayakkabılarıma sanatımı aktarmaya karar verdim."

Karabük, tasarımlarının İtalya'da düzenlenen fuarda yer aldığını dile getirdi.

Hafta içi 3 gün sabah 06.30 treniyle Ankara'dan Konya'ya geldiğini, ders bitince eve döndüğünü anlatan Karabük, "Evliyim, 2 oğlum var. Büyük oğlumun okulu bitti, İzmir'de yaşıyor ama küçük oğlum liseye gidiyor. Onun da sorumluluğu var. En büyük destekçim eşim. Sabah beni gara getiriyor, çocuğu okula götürüyor, dönüşte beni alıyor." dedi.

Karabük, öğrencilerinin de kendisini örnek alarak yükseköğrenime devam ettiğini kaydetti.

Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, 2019'da açılan bölümün ilk mezunlarını geçen yıl verdiğini, sektörle işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Uzun, öğrencilerinin tasarımlarının fuarlarda sergilendiğini söyledi.