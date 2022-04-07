Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi avukat tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kişiyi "pencere" yöntemiyle imzalattığı senedi icraya vererek dolandırdığı öne sürülen avukat ile iki zanlı tutuklandı.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Hikmet T, borcu bulunmamasına rağmen hakkında haciz işlemi başlatıldığını, bu nedenle bankadaki parasına bloke konduğunu belirterek, savcılığa şikayetçi oldu.

Hikmet T'nin söz konusu tarihlerde araç kiraladığı ve kira sözleşmesine imza attığının söylenmesi üzerine haciz işleminin yapıldığı hukuk bürosuna ulaşıldı.

İncelemede haciz işlemini yapan hukuk bürosunun avukat Osman G'ye ait olduğu tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Osman G'nin, Beypazarı ilçesinde oğluna ait evde saklandığı belirlendi.

Evin önünde polisi gören Osman G, duvardan atlayarak kaçmaya başladı. Polisin "Dur" ihtarına ve havaya ateş etmesine rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Osman G. ile senette imzası olan Mehmet S, senedin ciro edildiği Alparslan B.O. ve Hikmet T'ye senedi imzalatan Ahmet S. de gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden avukat Osman G, Alparslan B.O. ve Ahmet S. tutuklandı, Mehmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Aralarında eski belediye başkanı ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi "pencere" yöntemiyle imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddia edilen Osman G. ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

31 Aralık 2021'de düzenlenen operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada senet ve çek koçanları, mağdurlara imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, varlıklı kişileri hedef seçerek "pencere" adı verilen yöntemle imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırdıkları ve bu senetleri icraya verdikleri öne sürülmüştü.

İcra işleminin ardından mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, bu kişileri uzlaşmaya zorladıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para aldıkları iddia edilmişti.

Mahkemeye sevk edilen Osman G, çok sayıda çalışanının olduğunu öne sürerek, "İcra takibine konu edilen senetlerde sahte imza var ise bunu benim bilmem mümkün değil." diyerek kendini savunmuştu.

Osman G. ve 5 şüpheli, sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmiş, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmış ancak çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ikinci kez serbest bırakılmışlardı.