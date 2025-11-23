Haberler

Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 50 yaşındaki L.Ü. yaralandı. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

  • Ankara'nın Mamak İlçesinde bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
  • Patlamada bir kişi yaralandı ve dairede yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bina güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Ankara'nın Mamak İlçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada L.Ü. (50) yaralandı.

Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğal gaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceğini öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

