Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı

Ankara'da bir evde meydana gelen patlamada, hafif yaralanan Zübeyir K.'nin doğal gaz borusunu kesip ateşlemesi sonucu büyük çapta hasar oluştu. Olayın ardından Zübeyir hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da bir evde meydana gelen patlamada büyük çapta hasar oluştu. Patlamada hafif yaralanan Zübeyir K.'nin (35) doğal gaz borusunu kesip çakmak çaktığı öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Peyami Safa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın kot 1 katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar Zübeyir Koç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnızken doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra dairede patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'ZÜBEYİR'İN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Zübeyir K.'nin teyzesi Yeter İrdem, "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.

'DİĞER EVLERDE CAMLAR PATLADI'

Ailenin komşusu Ercan Öztürk ise "Büyük bir gürültü duyduk. Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir'in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
