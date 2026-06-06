Çocuklara çevre farkındalığı kazandıracak etkinlikler düzenleniyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara çevre farkındalığını kazandıracak sahne gösterileri, atölyeler ve eğitici etkinlikler düzenliyor.

Bu yıl 'Dünya Bize Emanet' temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde 3 günlük etkinlik programı hazırlandı. Çocuklara yönelik atölye ve workshopların yapıldığı Saraçoğlu'nda, şişme oyun alanları kuruldu. Çevrenin korunması, Sıfır Atık uygulamaları, geri dönüşüm bilincine yönelik atölye çalışmaları düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara'da da çevre müfettişlerimiz Başkent'imizin simge mekanlarına arasına giren Saraçoğlu Mahallesi'mizde buluştu" ifadelerini kullandı.

'ÇİÇEKLERİ KOPARANLARI UYARIYORUM'

Görüntülerde yer alan çocuklar Sıfır Atık, doğa koruma ve oyun alanlarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Bakanlığın çocuklara yönelik 'Çevre Müfettişi' projesine katılan çocuklardan Asya Yıldırım, "Çevreye zarar vermemiz, atanları uyarmamız için bu etkinlik kutlanıyor. Yerlere çöp atmıyorum, atanları uyarıyorum ya da çiçekleri falan koparmıyorum, koparanları da uyarıyorum. Doğayı korumalıyız çünkü bizim geleceğimiz için önemli. Dünya bize emanet" dedi.

'HEM EĞLENİYORUZ HEM ÖĞRENİYORUZ'

Ayliz İnceler ise "Ben buraları görmeye, gezmeye, eğlenmeye ve doğamızı nasıl daha iyi koruyacağımızı öğrenmeye geldim. Mesela yere atılan çöpleri topluyorum, plastik ya da poşetleri çevreye atmıyorum. Buraya geldim ve artık çevre müfettişi oldum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem de çok zevkli" diye konuştu.

Saraçoğlu'nda dün başlayan etkinlikler bugün ve yarın da devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı