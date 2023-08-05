Ankara'da Çakmak Gazı Koklayan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir parkta çakmak gazı kokladığı iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuğun parkta cansız bedeni bulundu.

Olay, Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddialara göre 13 yaşındaki Osman Can Ç., gece çakmak gazı koklamaya başladı. İlerleyen saatlerde yerde bir çocuğun hareketsiz durduğunu gören park bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Osman Can Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hayatını kaybeden çocuğun ilk belirlemelere göre çakmak gazından zehirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu netleşeceği belirtildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ağzında karıncaların gezindiğini görünce de öldüğünü anlamış"

Olayın tanıklarından Fethi Altıntaş, "Park bekçisi sabah yerde yatan birini görmüş. İlk başta uyuyan birisi sanmış. Ağzında karıncaların gezindiğini görünce de öldüğünü anlamış. Ardından polise haber vermiş. Sonra ben de park geldim. Yerde bir çocuk yatıyordu. Bir süre bekledik burada. Çocuğun çakmak gazı kullandığı için öldüğü söylendi. Vücudunda bir iz yoktu. Çocuğun annesi feryat etti çocuğunu görünce. Ardından da cesedi toplayıp götürdüler" ifadelerini kullandı. - ANKARA