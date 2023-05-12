- Ankara'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara il finali 183 öğrencinin katılımı ile başladı.

- Ankara'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara il finali 183 öğrencinin katılımı ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliği ile Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi spor salonunda 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara il finali başladı. Finale Ankara'nın 20 farklı ilçesinde öğrenim gören 183 öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. İlçelerinde birinci olan ilkokul öğrencileri mangala, küre, q-bitz, pentago ve equilibrio, ortaokul öğrencileri ise mangala, küre, pentago, reversi ve kulami kategorilerinde yarıştı.

Turnuvanın planlanmasından ve koordinasyonundan sorumlu Akıl ve Zeka Oyunları öğretmeni Esra Aslıhan Cimbiş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada söz konusu turnuvanın kaybedeni olmayacağını söyledi.

Çimbiş, çocukların doya doya oyun oynadıklarını, böylece oyunlardan zevk almalarını amaçladıklarına dikkati çekti.

Çimbiş, turnuvanın çocuklar için strateji, düşünme ve odaklanma gibi konularda gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, "Eleme usulü yapmıyoruz. Çocuklar oyunlardan zevk alarak oynuyorlar. Oynanan oyunlar, strateji, düşünme, odaklanma, el ve göz koordinasyonunu geliştirir ve çocuklarımınız dikkat problemlerini kaldırır" dedi.

Turnuvada çocuklarını desteklemeye gelen aileler ise çocuklarını seyretti.