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Ankara'da '29 Ekim' korteji

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Ankara'da '29 Ekim' korteji
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ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına (Cumhuriyet Müzesi) kortej düzenlendi.

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına (Cumhuriyet Müzesi) kortej düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM ön bahçesinde Mehteran Birliği konseri düzenlendi. Ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM önünden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde kortej başlatıldı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk bayrağı taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde; Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden sembolik bölükler yer aldı. Silahlı gösteri takımı, yürüyüş boyunca gösteri yaparken, yurt dışından gelen ve Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek askere ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Kortej, eski Meclis önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando marşları eşliğinde düzenlenen tören ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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