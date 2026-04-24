Ankara'da 21. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı

Devlet Tiyatrolarının (DT) düzenlediği "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", "Compagnie de la Liberte" topluluğunun "Hayal Et" oyunuyla başladı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen festivalin açılışı kapsamında DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, festivale katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tanrıverdi, çocuklarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tanrıverdi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Tanrıverdi, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atam, 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler' diye başlayan ve bizlere yol gösteren sözlerinizden ilhamla Devlet Tiyatroları olarak 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ni düzenliyor, dünyanın dört bir yanından sanat topluluklarını çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu buluşmalarla tiyatronun evrensel dili aracılığıyla dostluğu, barışı ve kültürel paylaşımı büyütüyoruz. Bugün, bizlere armağan ettiğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aydınlığında, çocukların neşesiyle dolu bir festivalin içinden huzurunuza sesleniyoruz. Cumhuriyetimizi ve onun aydınlık geleceği olan çocuklarımızı sanatın ışığında büyütmeye; çocukların düş kurmaktan vazgeçmediği, iyiliğe ve güzelliğe inandığı bir dünya için var gücümüzle çalışmaya, gelecek nesillerin önünde söz veriyoruz. Rahat uyuyun."

Kuğulu Park'a renkli kortej

Festival kapsamında Tunalı Hilmi Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şef İlhan Kelleci yönetimindeki Polis Bandosu eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, atlı polisler de katıldı.

Tanrıverdi'nin çocukları ve vatandaşları selamladığı yürüyüşte, maskotlar ve yabancı tiyatro ekipleri de yer aldı. Katılımcılar, dans ederek ve şarkılar söyleyerek Kuğulu Park'a ulaştı.

Parkta düzenlenen açık hava etkinlikleri ve çeşitli gösterilerin ardından Tanrıverdi ve çocuklar, festivalin açılış programı için Akün Sahnesi'ne geldi.

Programın sunuculuğunu 10 yaşındaki Asya Esen ve Güney Kaya üstlendi. Festivalin geçmişine ilişkin video gösterimi yapıldı.

"Hayal edin, keşfedin, gülün ve alkışlayın"

Burada konuşan DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, festivalin yalnızca çocuklarla sanatın buluştuğu bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın, çocuklara verilen değerin ve onların hayal gücüne duyulan saygının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Festivalin geçmişine değinen Tanrıverdi, "2005 yılından bu yana her yıl büyüyerek yoluna devam eden festivalimiz, bugün 21. yılında Ankara'nın dört bir yanında sahneleniyor." dedi.

Çocuklara seslenen Tanrıverdi, "Sevgili çocuklar, tiyatro hayal kurmanın, düşünmenin ve paylaşmanın en güzel yollarından biridir. Bu sahnelerde izleyeceğiniz her oyun sizi yeni dünyalara götürecek." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, konuşmasını, "Küçük hanımlar, küçük beyler, sahnelerimiz sizin için hazır. Hayal edin, keşfedin, gülün ve alkışlayın." sözleriyle tamamladı.

Konuşmanın ardından "Compagnie de la Liberte" topluluğunun "Hayal Et" adlı oyunu çocuklarla buluştu.

Festival, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya, Brezilya, Gürcistan ve KKTC'den gelen ekiplerin sahneleyeceği 11 yabancı yapımın yanı sıra Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinden seçilen 24 yerli oyunla 30 Nisan'a kadar sürecek.