Ankara'da 17 Asm'nin Yıkılması İçin 2 Yıl Önce Süreç Başlatıldı, Hekimlere 'Kendinize Yer Bulun' Denildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alpertan Açar, Ankara’da depreme dayanıksız, eski olduğu gerekçesi ve Türkiye’deki mültecilerin sağlık hizmetini geliştirme amaçlı uygulamaya konan SIHHAT Projesi kapsamında yıkılması planlanan aile sağlığı merkezlerine (ASM) dikkat çekti. Baytemür, boşaltılan ASM’lerdeki sağlık emekçilerine yeni bir yer tahsis edilmediğini ve iki yıldır mağdur edildiklerini belirterek “Yıkılması planlanan yerlerin bir kısmına henüz herhangi bir kazma dahi vurulmuş değil. Örneğin bir ASM, çok uzun yıllar Keçiören’de hizmet veren, bir depoya taşındı, 10 tane aile hekimi var, önüne de konteyner koydular. Mahremiyeti de yok eden kötü koşullarda hizmet vermeye zorlayan bir tablo oluştu. Bunların bir kısmı başka ASM’lere taşındı” dedi. Açar da, “Çok da elimizden tutulmadı maalesef, bir yer gösterilmedi, belediyeyle yaklaşık 6 aylık görüşme sürecinden sonra kiracı olabildik” diye konuştu.

Haber : MERVE GÜVEN / Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alpertan Açar, Ankara'da depreme dayanıksız, eski olduğu gerekçesi ve Türkiye'deki mültecilerin sağlık hizmetini geliştirme amaçlı uygulamaya konan SIHHAT Projesi kapsamında yıkılması planlanan aile sağlığı merkezlerine (ASM) dikkat çekti. Baytemür, boşaltılan ASM'lerdeki sağlık emekçilerine yeni bir yer tahsis edilmediğini ve iki yıldır mağdur edildiklerini belirterek "Yıkılması planlanan yerlerin bir kısmına henüz herhangi bir kazma dahi vurulmuş değil. Örneğin bir ASM, çok uzun yıllar Keçiören'de hizmet veren, bir depoya taşındı, 10 tane aile hekimi var, önüne de konteyner koydular. Mahremiyeti de yok eden kötü koşullarda hizmet vermeye zorlayan bir tablo oluştu. Bunların bir kısmı başka ASM'lere taşındı" dedi. Açar da, "Çok da elimizden tutulmadı maalesef, bir yer gösterilmedi, belediyeyle yaklaşık 6 aylık görüşme sürecinden sonra kiracı olabildik" diye konuştu.

ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alpertan Açar, Ankara'da yıkılması ya da taşınması planlanan 17 ASM'ye giderek inceleme yaptı. Baytemür ve Açar, konuya ilişkin ATO'da ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yaptı. ATO Başkanı Baytemür, şunları dile getirdi:

"MESLEKTAŞLARIMIZ BURALARI KAMU BİNASI OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİLER, 2 SENE ÖNCE KENDİNİZE YER BULUN YAKLAŞIMIYLA KARŞILAŞTILAR"

"İki yıl önce başlayan bir süreç var, özellikle deprem sonrası daha farklı bir aşamaya da geldi. Kamu binasında hizmet götüren yaklaşık 17 tane ASM, bunların arsası da var, yıkılıp yerine daha fazla birimli ASM, bazı yerlerde sağlıklı yaşam merkezi, 5 tanesinde de SIHHAT Projesi kapsamında, SIHHAT Projesi dediğimiz de göçmen sağlığı merkezi, yeni bina, yapımı oldu. Bu SIHHAT projesi bir Avrupa Birliği projesi, aslında artık kalıcı hale gelen, Türkiye'deki göçmenlere yönelik birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda öncelikli yerler haline gelecek. 2 sene önce biz bunu duyduğumuzda yıkılması planlanan ASM'leri ziyaret ettik. Meslektaşlarımız burayı tercih ederken kamu binası olduğu için tercih etmişlerdi ve bunlara 2 sene önce kendinize yer bulun tarzında bir yaklaşımla şey oldu.

"YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI FETHİ YAŞAR, 43 TANE ASM YAPIP TESLİM ETMİŞTİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE, HEPSİ STANDART VE UYGUN YERLERDİb BÖYLE BİR YAPILANMAYI TALEP EDİYORUZ."

Biz il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürleri, bazı belediye başkanları ile görüşüp, yıkım hangi gerekçeyle yapılıyor bu konuda bilgi de alamıyoruz maalesef, biz bunların kamu binalarına uygun koşullarda ama, sağlık hizmeti sunumu her yerde yapılacak bir şey değil. Öyle olunca belediyeler yer verdi, bu yerlerin büyük bölümü çok uygun değil. Yıkılması planlanan yerlerin bir kısmına henüz herhangi bir kazma dahi vurulmuş değil. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 43 tane ASM yapıp teslim etmişti Sağlık Müdürlüğüne, hepsi standart ve uygun yerlerdi, böyle bir yapılanmayı talep ediyoruz.

"10 HEKİM DEPODA ÇALIŞIYOR, ÖNÜNDE DE KONTEYNER VAR MAHREMİYETİ DE YOK EDEN KÖTÜ KOŞULLAR"

Örneğin bir ASM, çok uzun yıllar Keçiören'de hizmet veren, bir depoya taşındı, 10 tane aile hekimi var, önüne de konteyner koydular. Mahremiyeti de yok eden kötü koşullarda hizmet vermeye zorlayan bir tablo oluştu. Bunların bir kısmı başka ASM'lere taşındı.

"SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN DAHA FAZLA KAYNAĞIN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE AYRILMASI GEREKİYOR"

Sonuçta Türkiye'nin binalarla ilgili çok sıkıntısı var mı var. Önemli olan halkın sağlık hakkına erişimi noktasında mümkünse yerinde yapılanma önemli, biz bunu hastaneler için de söylemiştik. Sağlık hizmeti kamu binaları, bu kesinlikle olmalı ve standart... Tek hekim ve hemşireyle sağlık hizmetini yürütmek mümkün değil, sağlık hizmeti bir ekip hizmeti. Bu ay içinde yapılacak bir ek yerleştirme var Ankara'da, 103 tane boş pozisyon var, bunun sadece 25'i kamu ya da özel binası var, 78 tanesi sanal ASM dediğimiz ortada bir bina yok mekan yok nüfus şüpheli. Diyor ki siz bunu tercih edin, kendiniz bir yer bulun, kiralayın, içini döşeyin. 103 yere 55 başvuru var; bunun da 36 tanesi şu anda hala aile hekimi, aslında 19 tane başvuru var ve bunlar yıllardır dolmuyor. Sağlık hizmetleri için daha fazla kaynağın temel sağlık hizmetlerine ayrılması gerekiyor."

Kendisi de aile hekimi olan ve aynı mağduriyeti yaşayan Dr. Alpertan Açar da şunları söyledi:

"BİZ MAMAK BELEDİYESİ'NE AİT BİR BİNANIN BİR KATINA GEÇTİK, AMA BU BİNALAR HİZMET VERMEMİZE UYGUN OLMADIĞI İÇİN TADİLAT YAPTIK"

"Biz Mamak Belediyesi'ne ait bir binanın bir katına geçtik ama bu binalar bizim hizmet vermemize uygun olmadığı için önce orada bir tadilat yapmamız gerekti. Bizim belli kriterler içinde hizmet vermemiz isteniyor; oda sayısıdır, odaların metrekaresidir falan... 3 aydır yeni taşındığımız binada hizmet veriyoruz. İnsanlar 30 yıllık bir binanın bir 500-600 metre yukarı taşınması onları gerçekten etkiliyor yani. Şu an orada belediyenin kiracısı konumundayız. Bizim Ankara'da yapılacak olan 5 SIHHAT Projesinden biri olduğu söyleniyor, bizde de son durum binayı yıktılar, temelini kazıp böyle duruyor. Uluğbey ASM var Altındağ'da oraya da gittim, durum aynı.

"ÇOK DA ELİMİZDEN TUTULMADI, BİR YER GÖSTERİLMEDİ, BELEDİYEYLE YAKLAŞIK BİR 6 AYLIK GÖRÜŞMEDEN SONRA KİRACI OLABİLDİK"

Gerek İl Müdürlüğü gerek ilçe sağlık müdürlüğü ile yazıştığımız yazışmalarda 'siz bulacaksınız'a geliyor iş, kamu binasından çıkmamıza rağmen tekrar bu konuda yardım talep etmemize rağmen, onu da şuna indirgiyorlar. Bizim bu kira vb işleri yürütebilmemiz için bize cari gider altında bir ödeme yapılıyor, siz bu kalem altından özel de olsa bir yer kiralayın, 'biz size bulmak zorunda değiliz'e geliyor işin açıkçası. Çok da elimizden tutulmadı maalesef, bir yer gösterilmedi, belediyeyle yaklaşık 6 aylık görüşme sürecinden sonra kiracı olabildik.

"HERKESİN AYNI STANDARTTA ÜCRETLENDİRİLDİĞİ BİR ÜCRET VERİLMELİ"

Bütün birinci basamak hizmetleri kamu binalarında yapılsın. Ne oradaki arkadaşlar bununla cebelleşsin ne Sağlık Bakanlığı bir hizmetin aksadığı bir durumla karşılaşsın, tabii eğer Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlığı önemsiyorsa. Bir de 4-5 kalemden maaş alıyoruz, bundan da bıktık, tek bir kalemden, sınıfsız bir ASM olarak, herkesin aynı standartta ücretlendirildiği bir ücret verilmeli."