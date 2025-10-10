Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarından soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

KONSER SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "nitelikli zimmet" suçunun "zincirleme" şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31 yıl 6 aya, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulanan şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç.'den oluşuyor.