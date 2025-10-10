Haberler

Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlamalarıyla soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarından soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

KONSER SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "nitelikli zimmet" suçunun "zincirleme" şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31 yıl 6 aya, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulanan şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç.'den oluşuyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

"Çok garip şeyler oluyor" diyerek o ülkeyi hedef aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (38)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

bir o kaldı . bu akppkk gitmeden ulke düzlüğe çıkmayacak. rakip herkesi içeri atacak bu gidişle

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Mansur Yavas gelmis gecmez en duzgun Politikacidir...Elinizi lutfen Mansurdan cekiniz

yanıt50
yanıt15
Haber YorumlarıMGk:

Senin gibi gaz verenler sayesinde kendilerini kral sanıp çaldıkça çaldılar.. Melek mosso gelsin kurtarsın mansuru

yanıt17
yanıt30
Haber YorumlarıCece Cece:

utanmanız da yok değil mi Ankara'ya alacaksınız böyle

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Şaştık mı hayır , kim Erdoğan’a karşı potansiyel bir aday olursa ya siyasi yasak getirilecek yasa hapisi boylayacak dişine göre kendi adayımı belirlemek istiyor uzun

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ondan sonra da onu yendik bunu yendik diyolar.. yensene sandıkta Mansuru...capsizlari Yener siniz siz ancak..akp de sandık korkusu dağları aşmış

yanıt25
yanıt10
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

sonuna kadar Mansur yavaşin yanındayız ankarayi parsel parsel satan jeliboncu adamı alın önce millet herseyin farkında

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Kalın'dan Gazze'de ateşkes çıkışı: En önemli görevimiz olacak

İbrahin Kalın "En önemli görevimiz" diyerek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Rekabet Kurulu'ndan spor giyim devine 402,3 milyon liralık ceza

Türkiye'den spor giyim devine rekor ceza
Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

"Çok garip şeyler oluyor" diyerek o ülkeyi hedef aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.