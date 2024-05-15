Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerleri Denetleniyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurbanlık satışı yapan ahırlar ile kesim yapılacak tesislerde denetimler başladı.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki ahır ve çiftliklerde kurbanlıkların sağlık belgeleri ile kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Gerekli koşulları sağlamayan ya da eksiklikleri bulunanlara 15 gün süre verilen denetimlerde, şartları yerine getirmeyenlere kurbanlık kesimi ve satışına müsaade edilmeyeceği tebliğ ediliyor. Ayrıca, kesim işlemlerinin sertifikalı kişilerce yapılması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunuluyor.

İşletme sahibi Selim Arslan, gazetecilere, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Zabıta hijyen, sağlık ve fiziki şartlarla ilgili denetimler yapıyorlar. Belediyenin bizden istediği her türlü gerekliliği yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazırlıkları yaptıklarını anlatan işletme sahibi Orhan Çam da çalışanlarının profesyonel kasaplardan oluştuğuna değinerek, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı her türlü hizmeti sunduklarını kaydetti.