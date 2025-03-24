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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda düzenlenen konserler, ödenen yüksek meblağlar nedeniyle gündem olmuştu. 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."

"SAYIŞTAY'IN RUTİN DENETİMLERİNDE OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMAMIŞTIR"

97 konserle ilgili ise soruşturma izni verilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı; "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

CHP'DEN SORUŞTURMAYA İLK TEPKİ

Soruşturma kararına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Trollerin günlerdir işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye'mize 33 konser etkinliği hakkında kamu zararı iddiası ile soruşturma açıldı.

Neredeyse her gün belediyede denetimde olan müfettişlerin olumsuzluk tespit etmediği, Sayıştay raporlarında tek bir usulsüzlük bulunmayan bu konuyu daha önce köpürtenlere yönelik 11 Kasım 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş detaylı bir açıklamayla belgelerle cevap vermişti.

Niyet bellidir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu nasıl hukuksuzca tutuklandıysa aynı kötücül akıl iş başında."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı

"SORUŞTURMA YAVAŞ'I DEĞİL PERSONELİ KAPSIYOR"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (189)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

ee yeter artık. akp li mhp li belediyeler sütten çıkma ak kaşık mi ?

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Yorum Beğenme564
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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Hem vallahi hem billahi CHP seni yenecek Tayyip. Yaptığın bu hukuksuzluklar sonunu getirecek.

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Yorum Beğenme908
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Haber Yorumlarımutluw can:

melihin dinazorları neden soruşturulmadı ?

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Yorum Beğenme376
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Haber YorumlarıUğur Onur:

Sebebinizi belli ettiğinizin kanıtıdır.Ülke de rejim akp tarafından saldırı altındadır.

Yorum Beğen1454
Yorum Beğenme489
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Haber YorumlarıMusty:

gel bakalim mansur efendi

Yorum Beğen481
Yorum Beğenme1414
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Haber YorumlarıLeman A.:

İlk önce dinazorların hesabını sorun onca yolsuzluğu Ve önceki başkanın yaptıklarını sorgulayın

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Seçimle alamadıklarını savcıyla alacaklar

Yorum Beğen1327
Yorum Beğenme378
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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Sıra Yavaş Yavaş paçavra mansur yavaşa geliyor

Yorum Beğen536
Yorum Beğenme729
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Haber YorumlarıSefs:

ADALETİNİZ GERCEKSE.HADİ BAKALİM ANKAPARKA VE DİNAZORLAR İCİNDE İZİN VERİN....

Yorum Beğen1086
Yorum Beğenme162
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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

siz en iyisi milyon kişilik bir hapishane yapın biz takılalım orada siz de rahat rahat at oynatırsınız.

Yorum Beğen890
Yorum Beğenme206
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