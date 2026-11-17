(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, AİHM'in Can Atalay kararına ilişkin, "AİHM'nin Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını ve parlamenter görevlerini yerine getirmesinin sağlanmasını gerekli gören kararı karşısında, ihlalin sürdürülmesini haklı gösterebilecek hiçbir hukuki gerekçe bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, AİHM'in Can Atalay kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Can Atalay hakkında 17 Kasım 2026 tarihli kararı, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin ve anayasal güvencelerin ne denli ağır bir aşınmaya uğradığını bir kez daha ortaya koymuştur. AİHM; Can Atalay'ın özgürlük ve güvenlik hakkının, tutukluluğunun hukuka uygunluğunun etkili biçimde denetlenmesi hakkının ve serbest seçim hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir" dedi.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"Kararın en çarpıcı ve vahim yönü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesidir. Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bağlayıcı kararlarının uygulanmamasıyla sürdürülen tutukluluğun, Can Atalay'ı susturma ve demokratik çoğulculuğu bastırma yönünde örtülü bir amaç taşıdığını açıkça ortaya koymuştur. Bu tespit, yargısal yetkilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması amacı dışında kullanılmasının ulaştığı boyutu göstermektedir. Bir hukuk devletinde hak ihlalinin varlığı başlı başına ağır bir sorundur. Ancak ihlali gidermekle yükümlü yargı makamlarının, bağlayıcı mahkeme kararlarını uygulamayarak ihlalin devamına neden olması, anayasal düzenin temel güvencelerini doğrudan tehdit etmektedir.

Can Atalay'ın özgürlüğünden yoksun bırakılması, Hatay halkının demokratik temsil hakkının da ihlal edilmesine yol açmıştır. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yargısal işlemlerle etkisizleştirilmesi, demokratik meşruiyet ve hukuk devleti ilkesi bakımından son derece ağır sonuçlar doğurmuştur. AİHM'nin Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını ve parlamenter görevlerini yerine getirmesinin sağlanmasını gerekli gören kararı karşısında, ihlalin sürdürülmesini haklı gösterebilecek hiçbir hukuki gerekçe bulunmamaktadır.

Anayasa'nın bağlayıcılığının tartışmaya açıldığı, yüksek mahkeme kararlarının uygulanmasının tercihe bırakıldığı bir düzende hiç kimsenin temel hak ve özgürlükleri güvencede değildir. Can Atalay'ın derhal özgürlüğüne kavuşması, demokratik temsil hakkının yeniden tesis edilmesi ve tespit edilen bütün ihlallerin sonuçlarıyla birlikte giderilmesi zorunludur. Hukukun üstünlüğü, yargı kararlarına uyulmasını ve ihlallerin giderilmesini gerektirir. Bu yükümlülük hiçbir makamın takdirine bırakılamaz."

Kaynak: ANKA