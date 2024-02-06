Ankara Afad'dan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı

ANKARA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde tatbikat düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il 124 ilçe 6 bin 929 köyü etkiledi. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depreminin yıl dönümünde Ankara AFAD ekipleri tatbikat düzenledi. Senaryo gereği depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan depremzedeler ile hayvanlar kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ip ve makara düzeneği ile sedyeye alınan yaralılar yüksek kesimden güvenli alana indirildi.

Depremlerde daha etkin bir şekilde çalışma hedeflenen tatbikat Yenimahalle ilçesinde AFAD Eğitim Merkezinde düzenlendi ve tatbikata kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatta farklı senaryolar canlandırıldı ve cihazla dinleme, seslenme, arama kurtarma köpeği ile arama, hasar görmüş binalarda sıkışanların kırıcı ve kesici alet kullanılarak çıkarılması, halatla yaralı indirme gibi konular çalışıldı.

Tatbikat sonrası konuşan Ankara AFAD Müdürü Soner Tüter, "Biz burada 6 Şubat'ı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri ile beraber enkazda hareket tarzlarımızı geliştirebilmek ve daha faydalı olabilmek için tatbikat düzenledik. Tatbikatımıza 14 ekip 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğimiz mevcut" dedi.