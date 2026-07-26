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ANKA Haber Ajansı 26 Temmuz Pazar gündemi

ANKA Haber Ajansı 26 Temmuz Pazar gündemi
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11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin İl Örgütü 3. Olağan Kongresi'ne katılacak.

11.00 - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin İl Örgütü 3. Olağan Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MERSİN)

12.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ / İSTANBUL)

14.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak.(MAKAU)

15.00 - Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin bulunduğu 'Yan Yana' girişimi, Beyoğlu SES Tiyatrosu'nda ikinci buluşmasını gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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