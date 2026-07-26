ANKA Haber Ajansı 26 Temmuz Pazar gündemi
11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin İl Örgütü 3. Olağan Kongresi'ne katılacak.
11.00 - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin İl Örgütü 3. Olağan Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MERSİN)
12.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ / İSTANBUL)
14.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak.(MAKAU)
15.00 - Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin bulunduğu 'Yan Yana' girişimi, Beyoğlu SES Tiyatrosu'nda ikinci buluşmasını gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...