Anıtkabir'e giden aile hayatının şokunu yaşadı! 4 bin 500 lira dolandırdılar

Manisa'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar, park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir eden kişi tarafından 4 bin 500 TL dolandırıldı. Aybar, şüphelinin otomobilden parça sökerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ANITKABİR'E GEZİSİ, DOLANDIRICILIKLA BİTTİ

Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Anıtkabir'i ziyaret için Ankara'ya geldi. Aybar, otomobilini Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park etti. Aybar ailesi, Anıtkabir ziyareti sonrası döndüklerinde araç çalışmadı. Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi aracı tamir edebileceğini söyledi.

SÖZDE ARIZAYI TAMİR EDEN KİŞİYE 4 BİN 500 LİRA VERDİLER

Yakup Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi. Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti.

Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız" dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTIK"

Lütfiye Aybar, Anıtkabir ziyaretinde böyle bir olay yaşamaları nedeniyle büyük şok yaşadıklarını söyleyerek, "Şahıs bize tamirci olarak kendisini tanıttı. Araçta 'hava rölanti sensörü arızası' olduğunu söyleyerek, bizi sanayiye götürdü. Daha sonra bu adam sanayide yanına başka bir arkadaşını çağırıp eşimi de yanına alarak bir yedek parçacıya gittiler. Yanımıza geldiklerinde aldığı parçayı araca taktı ve çalıştırdı. Bizden 3 bin 500 lira parça, 1000 lira da işçilik parası olmak üzere toplamda 4 bin 500 lira talep etti. Kartla ödeme kabul etmediler. Eşimle birlikte bankamatiğe gittik. Bankamatikten şahsa 4 bin 500 lira nakit verdik. Şüphelenip park yerine gittik. Kamera görüntülerine ulaştık. Aracımızı tamir eden kişi 06 FDE 114 plakalı araçtan inip, etrafı gözetledikten sonra sağ çamurluğun altına eğilip bir kablo söküyor ya da çekiyor. Orada dolandırıldığımızı anladık" dedi.

"TUZAKLARINA DÜŞÜRÜYORLAR"

Lütfiye Aybar, başkalarının da bu şekilde dolandırılmış olabileceğini söyleyerek, "Bu işin ehli olmuşlar. Anıtkabir'i ziyarete gelip, plakası yabancı olan arabaların sürücülerini tuzaklarına düşürüyorlar. Sakın aldanmayın. Arabanızın aslında hiçbir sorunu yok. Manisa'ya döndükten sonra savcılıkta şikayet dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladık. Anıtkabir'in dibinde böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. İnsanlar oraya Atamızı ziyarete geliyor ve böyle bir durumla karşılaşıp tatilleri zehir oluyor. Suçların en yakın zamanda cezalarını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.