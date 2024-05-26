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ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali kapanış töreni yapıldı

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ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, Uluslararası Afet Film Festivali'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, afetlere karşı farkındalık yaratmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde, afet bilinci artırılmaya çalışıldı. Törende, 4 ana kategoride toplam 22 ödül ve onur ödülleri sahiplerini buldu.

ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, "Biz artık enkazdan bir tane dahi cansız çocuk bedeni çıkarmak istemiyoruz. Evladını kaybetmiş ana babaların feryatlarıyla içimiz yansın istemiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali'nin (UAFF) kapanış töreni, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Tosun, törende, dayanışma ve kardeşliğin gerekliliğini anlatan bu festivalin ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğunu söyledi.

Arama kurtarmanın sadece müdahale bölümünde olmayı yeterli bulmadıklarını, afetler öncesi verdikleri farkındalık eğitimleri ve afetlerden sonra iyileştirme çalışmalarıyla da halkı bilinçlendirmeyi gaye edindiklerini aktaran Tosun, 2022'de en fazla afet farkındalık eğitimi veren sivil toplum kuruluşu olduklarını bildirdi.

Bu amaç doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli projeler yürüttüklerini ve afetlere karşı toplumun duyarlılığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Tosun, şöyle devam etti:

"Çünkü biz artık enkazdan bir tane dahi cansız çocuk bedeni çıkarmak istemiyoruz. Evladını kaybetmiş ana babaların feryatlarıyla içimiz yansın istemiyoruz. Olası afetlerde, ülkemizin karşı karşıya kalacağı ulusal güvenlik tehlikelerini yaşamak istemiyoruz. Dünyadaki herhangi bir canın afetlere kurban gitmesini istemiyoruz. Bu kaygılar ve acı tecrübelerin bizlere bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız ve 'afet' temalı bir film festivaliyle karşınızdayız."

Tosun, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere ve Filistin'de İsrail tarafından katledilen sivillere Allah'tan rahmet diledi.

"Festivalimizi her yıl yapmayı planlıyoruz"

UAFF Direktörü Muhammed Murat Arslan da festival kapsamında afet bilincini artırmak ve afetlere karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla seminerler, paneller, sergiler ve film gösterimleri düzenlediklerini söyledi.

Festivalin, afetlerin etkilerine dikkat çekerek, toplumsal farkındalık yaratma ve afetlere hazırlıklı olma konusunda sorumluluk almayı amaç edindiğini aktaran Arslan, sosyal sorumluluk projesi olarak üniversitelerden, iş dünyasından, kamu kurum ve kuruluşlarından, STK'lardan birçok profesyonel katılımcının festival kapsamında yapılacak etkinliklerde yer aldığını ifade etti.

"Festivalimizi her yıl yapmayı ve içeriğini bilim ve sanatla desteklemeyi planlamaktayız." diyen Arslan, festivale 130'dan fazla ülkeden 3 binin üzerinde film başvurusu alındığını dile getirdi.

Festivalin dünya çapında bir marka olmasını amaçladıklarını belirten Arslan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Konuşmaların ardından, Uluslararası Kurmaca Uzun Metraj Film, Uluslararası Kurmaca Kısa Film, Uluslararası Belgesel ve Uluslararası Kısa Animasyon Filmi olmak üzere 4 ana kategoride toplam 22 ödül ile onur ödülleri sahiplerini buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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