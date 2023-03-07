Anayasa'nın İlk 4 Maddesinde Ne Yazıyor? Maddeler Neden Değiştirilemez?

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir" sözleri Meclis'te tartışmaya neden oldu. Başbakan Yıldırım, "Değiştirilmesi teklif dahi edilemez" dedi. Peki anayasanın ilk 4 maddesinde ne yazıyor?

Anayasanın ilk 4 maddesinde ne yazıyor? İlk 4 madde neden değiştirilemez? Bugün Meclis'te tartışma yaratan anayasa sözleri büyük yankı uyandırdı. AK Partili İsmail Aydın'ın Anayasa'nın ilk dört maddesinin de değiştirilebileceğine inandığını söylemesi Meclis'te tartışmaya neden oldu.

"TEKLİF DAHİ EDENLE İŞİMİZ OLMAZ"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP'de tartışma yaratan ilk dört maddeyle ilgili "İlk dört maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleri, olmazsa olmazıdır" dedi.

Ucuz polemiklerden uzak durulmasını söyleyen Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli ile bu konuyla ilgili görüşmediğini belirterek, "Görüşülecek bir şey yok. Bahçeli bu konuların ne olduğunu benden dahi iyi bilir. Neyin değiştirileceğini neyin değiştirilemeyeceğin çok iyi bilir" dedi.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİNDE NE YAZIYOR?

I. Devletin şekli

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

İLK 3 MADDE NEDEN DEĞİŞTİRİLEMEZ?

1982 Anayasası'nda görüldüğü üzere ilk 3 madde devletin şeklini, Cumhuriyetin niteliklerini, Devletin bütünlüğünü, resmî dilini, bayrağını, millî marşını ve başkentini düzenlemektedir. 4. madde ise ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini düzenlemektedir. 4. maddede bir hususa değişnmek gerekir. Maddede yer alan "değiştirilemez" ifadesinin hemen sonrasına ve bağlacıyla "değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü getirilmiştir. Bu maddelerin değiştirilmesi için teklif zaten zorunlu bir unsurdur. Anayasanın 175. maddesi anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için en az 184 milletvekilinin imzasını aramaktadır. Dolayısıyla 4. maddede geçen "değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü sadece yasağı vurgulamak, kuvvetlendirmek içindir.