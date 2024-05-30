Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle insan hakları eğitimi düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi projesi kapsamında düzenlenen "Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İnsan Hakları Eğitimi"nin açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya katıldı.

Törende Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı William Massolin ile AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke de konuşma yaptı.

AYM ve Avrupa Konseyi arasında işbirliği

Massolin, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinin giderek artmasını büyük bir memnuniyetle izlediğini, projenin çok önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ve hızlıca ilerlediğini söyledi.

AYM'nin, Adalet Bakanlığının ve Türk Adalet Akademisinin adanmışlığının bu ilerlemeyi sağladığını kaydeden Massolin, hakimler ve savcılar için proje kapsamında insan hakları alanında 30 eğitim düzenleneceğini, 1000'den fazla hakim ve savcının bu eğitimlerden faydalanacağını ifade etti.

Açılış töreninin ardından dört eğitim oturumu gerçekleştirileceğini bildiren Massolin, adil yargılanma hakkının cezai boyutu ve adil yargılanma hakkının hukuki davalarla ilgili boyutunun ele alınacağını belirtti.

Massolin, mülkiyet hakları, yaşam hakkı ve işkencenin önlenmesi hakkının bu yıl ve gelecek yıl devam edecek eğitimlerin konusu olacağını dile getirerek, konuların istastistiklere göre belirlendiğini kaydetti.

Eğitimin temel amaçlarından birinin hakimlere ve savcılara ilk elden AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) standartlarıyla ilgili bilgi verilmesi olduğunu söyleyen Massolin, AYM'nin kararlarının yargı mensupları tarafından korunmasının Türkiye'deki insan haklarının korunması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Hukukun üstünlüğü vurgusu

Alexander Fricke de AB'nin projeyi desteklemesinin Türkiye'deki yüksek yargı mensuplarıyla yapılan işbirliğini gösterdiğini, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün Türkiye'yle ilişkilerde önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Fricke, Avrupa Konseyinin Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla ilgili kaygılarını önceden dile getirdiğini, bu alanlarda en yüksek standartların uygulanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Demokratik ülkelerde anayasanın korunmasının önemini vurgulayan Fricke, bireysel başvuru mekanizmasını devreye soktuğu için AYM'yi tebrik etti.

Fricke, AYM kararlarına uyulmasının önemine işaret ederek, bunun herhangi bir adalet sisteminin iyi şekilde işlev gösterebilmesi için ön gereklilik olduğunu söyledi.