Haberler

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Hakyemez, Diyarbakır'da hukuk öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, bireysel başvuruların kabul edilmesinin hukukun gelişimine katkı sağladığını ve AİHM'e yapılan başvuruların sayısını azalttığını vurguladı. 2012'den bu yana 684 bin bireysel başvuru yapıldığı bilgisini paylaştı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, "İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Hukuk Atölyesi" programına katılan Hakyemez, "Anayasa Mahkemesi ve İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Türkiye'de Hukukun Gelişimi" konusunda konferans verdi.

Hakyemez, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin ilgili esaslı değişikliklerin yapıldığı bireysel başvuruların kabulüyle yeni bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Eskiden Anayasa Mahkemesinin kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlediğini belirten Hakyemez, "Bu konuda önemli bir görevi varken bireysel başvuruları inceleme yetkisi de tanındı. Anayasa Mahkemesinde önemli bir ölçüde dönüşüm yaşandı çünkü kararlara bakarak bunu söylüyorum. Bireysel başvurular somut olduğu için insanların hayatına dokunan alanlarla ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali veya ihlal olmadığına karar verirken insanlar bunun ne anlama geldiğini görüyor. Çünkü bireysel başvurular hayatın değişik alanlarına dokunan konularla ilgili verilen kararlar oldu." ifadesini kullandı.

Bireysel başvuruların kabulüyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvuruların sayısının azaldığını ifade eden Hakyemez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular olağanüstü yüksek sayıda. İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı. Yoğun bir şekilde çalışan Anayasa Mahkemesi var. Bireysel başvuruda her alanla ilgili uyuşmazlık Anayasa Mahkemesinin önüne gelebiliyor çünkü her alana kamusal müdahale giriyor. Bireysel başvurular yargıya taşındığında kamusal müdahale devreye giriyor. Bu nedenle uyuşmazlık sonradan Anayasa Mahkemesi önüne gelebiliyor. Her alan Anayasa Mahkemesi önüne geliyor dolayısıyla her alan için Anayasa Mahkemesinin verdiği pek çok karar var. Onun için bireysel başvuru hukuku anayasallaştırılmıştır."

Konuşmasının ardından Hakyemez, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.